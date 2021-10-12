دوريات الأمن السرية تضبط مصنعاً بداخله 100 برميل لتصنيع الخمر شرق مكة

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حوش بجعرانة تديره عمالة إثيوبية وتمّ ضبطهم وحصر المحتويات وإتلافها

ألقت الجهات الأمنية بالعاصمة المقدّسة ممثلة بوحدة الدوريات السرية بدوريات الأمن، فجر اليوم، القبض على شخصيْن إثيوبيين يديران مصنع خمر في شرق مكة المكرّمة.

وبحسب المعلومات التي وردت "سبق"، فإن فرق التحريات والبحث بدوريات الأمن السرية رصدت أحد المواقع في حوش بمخطط الجعرانة- شرق العاصمة المقدّسة، تقطنه عمالة إثيوبية، وعند دهم الموقع عُثر بداخله على قرابة 100 برميل لتصنيع الخمر.

وضبط رجال الدوريات الأمنية شخصَيْن من جنسية إثيوبية يديران المصنع، وتمّ تسليمهما لشرطة الشرائع، بحضور مندوب بلدية الشرائع الفرعية، التي تولت حصر المضبوطات وإتلافها.

يُذكر أن هذه المرة الثانية التي تنجح فيها دوريات الأمن بالعاصمة المقدّسة في ضبط مصنع للخمر في شرق مكة المكرّمة خلال أيام.