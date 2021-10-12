السير الذاتية لوزراء التعديل الرابع (تفاصيل)

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جي بي سي نيوز :- أجرى رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، التعديل الرابع على حكومته بعد عام واحد من تشكيلها في 12 تشرين الأول من عام 2020.

وتالياً السير الذاتية:

فيصل الشبول وزيرا للإعلام

شغل الشبول منصب مدير عام وكالة الأنباء الأردنية “بترا” في الفترتين من 1999-2006 ومن 2012-2018.

وشغل قبل ذلك منصب مدير عام مؤسسة الإذاعة والتلفزيون من 2006-2008، بالإضافة لمنصب أمين عام وزارة الإعلام 2002-2003.

يحمل شهادة البكالوريوس في الصحافة من الجامعة اللبنانية عام 1982.

معاوية الردايدة وزيرا للبيئة

الرئيس التنفيذي لشركة “سي نيكسوس”.

وجيه عويس وزيرا للتربية والتعليم

مكان وتاريخ الولادة: عجلون 1947.

الحالة الاجتماعية: متزوج وله ثلاثة أولاد.

المؤهلات العلمية:-

• دكتوراة في الوراثة الجزيئية – جامعة ولاية واشنطن الأمريكية 1979.

• ماجستير في العلوم الحياتية (كيمياء عضوية) – الجامعة الأردنية 1975.

• بكالوريوس في العلوم الحياتية – الجامعة الأمريكية – بيروت 1972.

أهم المناصب التي شغلها:-

• وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير التربية والتعليم 2012-2013.

• وزير التعليم العالي والبحث العلمي 2012.

• رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية 2003-2011.

• نائب رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية 1998 – 2003.

• عميد كلية العلوم – جامعة اليرموك 1994-1998.

صالح الخرابشة وزيرا للطاقة والثروة المعدنية

المؤهل العلمي: بكالوريوس في الهندسة الميكانيكية من كلية الهندسة الإقليمية دورغابور / الهند عام 1991، وماجستير في الهندسة من الجامعة الأردنية عام 1994، ودكتوراة هندسة من جامعة فلوريدا عام 2003.

أهم المناصب التي شغلها:

-وزيرا للبيئة.

– مهندس مراقبة جودة عام 1994.

– مدرس مساعد في المعهد العالي للتكنولوجيا الصناعية /طرابلس 1995.

– إدارة المشاريع الإنتاجية في وزارة التخطيط والتعاون الدولية 1995.

– مستشار لدى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

– أستاذ مساعد في الهندسة الميكانيكية في الجامعة الهاشمة عام 2003.

– تعين في وزارة التخطيط والتعاون الدولي عام 2005 بوظيفة مدير إدارة المشاريع.

– أمين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي 2009.

– عضو مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية.

– عضو مجلس إدارة المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع.

– عضو مجلس إدارة الصندوق الوطني لدعم المشاريع.

– عضو مجلس إدارة مؤسسة الائتمان الزراعي.

– عضو مجلس إدارة هيئة الموارد الطبيعية.

– وزير الطاقة والثروة المعدنية 2018.

المحامية وفاء بني مصطفى وزيرة للدولة للشؤون القانونية

– تاريخ الميلاد: 3/16/1979.

-المؤهلات العلمية: ماجستير قانون.

-المجالس النيابية: المجلس النيابي الثامن عشر /المجلس النيابي السابع عشر /المجلس النيابي السادس عشر.

– اللجان النيابية: الدورة العادية الأولى – اللجان الدائمة / اللجنة القانونية/الدورة العادية الأولى – اللجان الدائمة / لجنة الحريات العامة وحقوق المواطنين/الدورة العادية الثانية – اللجان الدائمة / لجنة الحريات العامة وحقوق المواطنين/الدورة العادية الثانية – اللجان المؤقتة / لجنة الطعون الثالثة.

-عضو اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية.

نايف استيتية وزيرا للعمل

رجل أعمال أردني، والمدير التنفيذي لمركز تطوير الأعمال.

وأنعم عليه جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، بوسام الملك عبدالله الثاني ابن الحسين للتميز لجهوده وتفانيه بإخلاص في عمله من خلال تأسيسه وإدارته لمركز تطوير الأعمال، الهادف من خلال مشاريعه المتعددة إلى تأهيل الشباب الأردني في مختلف المحافظات ليكون معززاً بقدرات موائمة لمتطلبات سوق العمل وتعزيز مفهوم الريادة والإبداع لخلق مشاريع تنموية تساهم في توفير فرص عمل، وتأسيسه لبرنامج (مهارات) و(سند) المبنيان على أساس التدريب لأجل التشغيل وريادة الأعمال، التي استفاد منها الآلاف من الشباب وخريجي المدارس والمعاهد المهنية والجامعات بالإضافة إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.

هيفاء نجار وزيرة للثقافة

‏تاريخ الميلاد: 1/ 3/ 1959.

‏مكان الولادة: الزرقاء.

‏المؤهل العلمي:

بكالوريوس تربية: دراسات سكانية، الجامعة الأردنية (1982).

ماجستير إدارة تحولية، جامعة باكنغهام (2003).

شهادة قيادة المدارس الدولية، معهد تدريب المدراء في الولايات المتحدة الأمريكية (1998).

‏الخبرات العملية:

المديرة العامة لمدرسة الأهلية (1994-حتى الآن).

المديرة العامة لمدرستي الأهلية والمطران (2008-حتى الآن).

مسؤولة البحث والتطوير في المدرسة الأهلية (1993-1994).

المدير المالي والإداري في المدرسة الأهلية( 1992-1994).

مديرة روضة الأهلية والمطران (1984-1992).

عضو مجلس أمانة عمان (2007-2010).

عضو المجلس الأعلى للشباب (2006-2008).

عضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي (2009- حتى الآن).

عضو مجلس التربية والتعليم (2011- حتى الآن).

عضو مجلس الأعيان الخامس والعشرون.

عضو مجلس الاعيان السادس والعشرون.

عضو المجلس الاعيان السابع والعشرون.

‏الأوسمة: ‏

وسام الحسين للعطاء المتميّز (2001).

جائزة الحسن بن طلال للتّميّز الأكاديميّ (2002).

جائزة عضو مجلس الأمناء المؤسس لأكاديمية الملك مقدمة من جلالة الملك عبدالله الثاني وأكاديمية الملك (12 تموز 2006).

جائزة المجلس الأوروبيّ للمدارس الدّوليّة الدّوليّ ECIS (2009).

درع الكنيسة الأسقفيّة في القدس والشّرق الأوسط للعطاء الدّائم والخدمة المستمرّة (2011).

شهادة مع مرتبة الشّرف من الكنيسة الأسقفيّة في القدس والشّرق الأوسط (1998).

خيري عمرو وزيرا للاستثمار

يمتلك المهندس خيري عمرو خبرة طويلة في مجال التمويل و الاستثمار وإدارة المحافظ تتمثل في خمسة وثلاثين عاماً من الخبرات البنكية و الاستثمارية في مؤسسات عالمية في أوروبا والشرق الأوسط.

شغل عمرو منصب المدير الإداري في بنك كريديت سويس في سويسرا و الامارات العربية.

كما وقد عمل كمدير تنفيذي في بنك مورجان ستانلي الاستثماري في بريطانيا والإمارات العربية، بالإضافة إلى أنّه شغل عدة مناصب مختلفة متدرجا في السلم الوظيفي في البنك العربي الى أن شغل منصب مدير الاستثمار وإدارة الصناديق في كل من بريطانيا وسنغافورة.

لدى المهندس عمرو خبرة واسعة في إدارة محافظ الأصول المتعددة، والاستثمار في الأسهم العالمية، والأوراق المالية ذات الدخل الثابت، والعملات والسلع، فضلا عن الاستثمارات البديلة وتقنيات التحوط. هذا وقد شغل منصب عضو مجلس إدارة في جمعية المصرفيين العرب في بريطانيا لمدة 11 عاما.

حاصل على درجة الماجستير في إدارة الاعمال من جامعة كولومبيا في نيويورك؛ وشهادة بكالوريوس في الهندسة المدنية من جامعة كورنيل في نيويورك، الولايات المتحدة الامريكية.

يوسف الشمالي وزيرا للصناعة والتجارة

الجنسية: أردني.

تاريخ الميلاد: 21/9/1968.

مكان الولادة: إربد.

المؤهل العلمي: بكالوريوس علوم مالية ومصرفية فرعي اقتصاد (1991-1994)، جامعة اليرموك/الأردن.

أهم المناصب التي شغلها:

وزيرا العمل.

أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين منذ 11/6/2015 – 29/3/2021.

مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس بالوكالة 1/6/2019 – 31/12/2019.

مدير التنمية الصناعية (11/1/2015-لغاية 11/6/2015) وزارة الصناعة والتجارة والتموين.

مدير السياسات والعلاقات التجارية الخارجية (16/5/2010 ولغاية 10/1/2015) وزارة الصناعة والتجارة والتموين.

مساعد مدير السياسات والعلاقات التجارية الخارجية (1/10/2006 ولغاية 15/5/2010) وزارة الصناعة والتجارة والتموين.

رئيس قسم العلاقات الامريكية والأوروبية (1/10/2005 – 30/9/2006) وزارة الصناعة والتجارة والتموين مديرية السياسات والعلاقات التجارية الخارجية.

باحث اقتصادي (23/9/2002-30/9/2005)، وزارة الصناعة والتجارة والتموين مديرية السياسات والعلاقات التجارية الخارجية

اداري (1/3/1995-20/9/2002) شركة الهلال الخصيب لإنتاج الادوية البيطرية والزراعية.

العضوية في مجالس الإدارة:

رئيس مجلس إدارة شركة المنطقة الحرة السورية الأردنية.

عضو مجلس إدارة مؤسسة المواصفات والمقاييس.

عضو مجلس إدارة شركة المدن الصناعية.

عضو مجلس إدارة شركة تطوير معان.

عضو مجلس إدارة المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية.

عضو مجلس إدارة المؤسسة الاستهلاكية المدنية.

عضو مجلس إدارة شركة المساهمات الحكومية.

عضو مجلس إدارة سلطة المياه.

عضو المجلس التنفيذي للمؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء.