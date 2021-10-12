ضبط قائد المركبة المتهور الذي اعترض أخرى وصدمها من الخلف في الرياض

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المرور: أُحيل إلى جهة الاختصاص المعنية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام بحقه

ضبط المرور السعودي قائد المركبة الذي قام باعتراض مركبة أخرى بطريقة متهورة على طريق سريع في الرياض.

تفصيلاً، تفاعل المرور مع مقطع فيديو لأحد المواطنين يرصد اعتراض مركبة لأخرى بطريقة متهورة على طريق سريع في الرياض؛ ما جعل قائدها يفقد السيطرة بعد صدمه من الخلف مشكلاً خطراً كبيراً على باقي المركبات في الطريق.

ونشر حساب المرور رداً سريعاً على تغريدة المواطن؛ لافتاً إلى أنه تمّ ضبط قائد المركبة المتهور وإحالته إلى جهة الاختصاص لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.