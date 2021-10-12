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النفط تواصل ارتفاعها.. وبرنت عند 84.02 دولار للبرميل

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أسعار النفط تواصل ارتفاعها.. وبرنت عند 84.02 دولار للبرميل النفط تواصل ارتفاعها.. وبرنت عند 84.02 دولار للبرميل
صعدت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم نوفمبر بنسبة 0.4 %

أسعار النفط تواصل ارتفاعها.. وبرنت عند 84.02 دولار للبرميل

ارتفعت النفط خلال تعاملات الثلاثاء، في ظل زيادة الطلب العالمي على الخام، وبالتزامن مع تعافي الاقتصاد العالمي من جائحة "كورونا".

وقفزت أسعار الطاقة بوتيرة مرتفعة في الأسابيع القليلة الماضية، بدعم من نقص الطاقة في آسيا وأوروبا والولايات المتحدة الذي تزامن مع زيادة الطلب.

وقالت شركة تداول العملات الأجنبية "أواندا" OANDA في مذكرة نقلتها "رويترز"، إنه لا تزال هناك وفرة من الزخم الذي يدفع أسعار النفط نحو الارتفاع، كما أن الأساسيات في سوق الخام لا تزال مواتية.

وفي سياق منفصل، أكّد مسؤول بالإدارة الأمريكية على أن البيت الأبيض يتمسك بدعواته للدول المنتجة للنفط لعمل مزيدٍ من أجل دعم تعافي الاقتصادي العالمي.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم ديسمبر بنحو 0.4% عند 84.02 دولار للبرميل، في الساعة 09:00 صباحاً بتوقيت مكة المكرّمة.

كما صعدت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم نوفمبر بنسبة 0.4% مسجلة 80.83 دولار للبرميل.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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