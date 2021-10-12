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كرم مجلس كلية الزراعة في جامعة الاسكندرية بالشاطبى، برئاسة الدكتور محمد بهى الدين محمد عميد الكلية، الأساتذة الحاصلين على جوائز الجامعة لعام 2021.

وشمل المكرمون الدكتور صبحى سلام وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة لحصوله على جائزة الجامعة للتميز العلمى، والدكتور سامح على محمد عوض، استاذ ورئيس مجلس قسم علوم وتقنية الألبان لحصوله على جائزة الجامعة التقديرية، والدكتور احمد فرج احمد البيبانى، أستاذ مساعد بقسم أمراض النبات، مدير وحدة ضمان الجودة، لحصوله على جائزة الجامعة للتشجيع العلمي.

حضر التكريم الدكتور هشام عبدالرزاق محمود وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور أحمد محمد مهدي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

مجلس "زراعة الإسكندرية" يكرم الحاصلين على جوائز الجامعة لعام 2021 (صور)

مجلس "زراعة الإسكندرية" يكرم الحاصلين على جوائز الجامعة لعام 2021 (صور)