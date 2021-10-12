توثيق ملاحم البطولات المصرية من «الاستنزاف» إلى «أكتوبر» فى ٣ كتب

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ونحن فى أجواء ذكرى انتصار أكتوبر 1973 تقفز إلى الأذهان الكثير من قصص وملاحم البطولة لجنود مصر البواسل وللوطنيين والفدائيين من أبنائها، وهناك الكثير من الكتب التى توثق لهذه البطولات ليست المتعلقة فقط بانتصار أكتوبر وإنما ما كان منها قبل هذه الحرب مما عرف بحرب الاستنزاف، وهناك كتاب وطنيون وثقوا لهذه الملاحم سواء من خلال المعايشات الميدانية أو من خلال لقاءات حية مع الكثير من رموز وأبطال هذه الملاحم، ونذكر من هؤلاء الكتاب الكاتب الصحفى والمؤرخ العسكرى محمد الشافعى وله أكثر من ثلاثين كتابا فى هذا السياق، وقد عاش الكثير من هذه التجارب والتقى الكثير من الأبطال من خلال مسيرة امتدت لثلاثين عاما ليقدم لنا فى النهاية مشروعا غنيا ومتنوعا فى الكتابة الوطنية والتوثيق لفصول هامة من ملاحم البطولة.

غلاف الكتاب

وقد بدأ الشافعى هذا المشوار الخصب بكتاب الفخ الأمريكى عن حرب الخليج الثانية ومن هذه الكتب أيضا الإسماعيلية أرض الفرسان وبورسعيد بوابة التاريخ والسويس مدينة الأبطال، وهذه الكتب الثلاث صدرت عن الهيئة العامة لقصور الثقافة، وأعيد نشرها فى مكتبة الأسرة وهناك أيضا كتاب عبدالمنعم رياض وهو صادر عن دار الشروق.

غلاف الكتاب

أما كتاب الإسماعيلية أرض الفرسان فيقدم شرحا تفصيليا لأهم أحداث حرب التحرير الوطنية ضد الاحتلال البريطانى، تلك الحرب التى وصلت إلى ذروتها بعد نكبة فلسطين عام 1948 عندما استطاع تنظيم الضباط الأحرار برئاسة جمال عبدالناصر قيادة حركة الفدائيين فى منطقة القناة خاصة مدينة الإسماعيلية، التى كانت مقرا لقاعدة قناة السويس، والتى تحولت إلى معسكر الجلاء بعد ثورة يوليو 1952، وكانت هذه القاعدة مركزا لقيادة الاحتلال الإنجليزى فى مصر، وقد برز خلال حرب التحرير الوطنية عدد كبير من الأبطال، سواء من تنظيم الضباط الأحرار، مثل وجيه أباظة ولطفى واكد ومجدى حسنين، أو من الفدائيين مثل الشيخ أبوجمعان ودسوقى القرعلى والبطل غريب تومى وشيزام.. واستطاع هؤلاء الأبطال توجيه العديد من الضربات القوية ضد قوات الاحتلال، واستمرت العمليات الفدائية ضد الإنجليز بعد قيام ثورة يوليو بزعامة جمال عبدالناصر للضغط على بريطانيا لتوقيع اتفاقية الجلاء عن مصر، ونجحت العمليات الفدائية فى إجبار الإنجليز على توقيع اتفاقية الجلاء فى أكتوبر 1954، ليخرج آخر جنود الاحتلال من مصر فى 18 يونيو 1956، ونجح الشافعى من خلال هذا الكتاب فى تقديم كل العمليات التى قام بها الفدائيون ضد قوات الاحتلال الإنجليزى، كما نجح الشافعى فى تقديم عدد كبير من الحوارات مع مجموعة من الأبطال والفدائيين.

غلاف الكتاب

وفى كتاب «بورسعيد بوابة التاريخ» قدم الشافعى تفاصيل الملحمة، التى صنعها أهل بورسعيد فى مواجهة قوات العدوان الثلاثى على مصر عام 1956، وقبل هذه التفاصيل قدم كل الأحداث التى أدت إلى هذا العدوان، وأهمها قرار الزعيم جمال عبدالناصر فى 26 يوليو 1956 بتأميم قناة السويس.. ذلك القرار التاريخى الذى جعله المعتدون شماعة للعدوان على مصر، بينما الأسباب الحقيقية تكمن فى القرارات والخطوات التى اتخذتها مصر، لتتحول إلى قوة عربية وإقليمية عملاقة. وأعقب هذا مساندة حركات التحرر الوطنى فى العالم، ورفض سياسة الأحلاف فى منطقة الشرق الأوسط، وكسر احتكار السلاح.. وإنشاء منظمة عدم الانحياز.. والاعتراف بالصين الشعبية، واستطاع الشافعى فى هذا الكتاب تقديم أدق التفاصيل اليومية لأحداث العدوان الثلاثى بداية من 29 أكتوبر 1956، وحتى هزيمة العدوان وانسحاب قواته فى 23 ديسمبر من نفس العام، تلك الأحداث التى كان بطلها أهل بورسعيد، الذين شكلو أكثر من عشر مجموعات للمقاومة يقودها ضابط الشرطة مصطفى كمال الصياد بدعم وتوجيه من ضابطى المخابرات الحربية عبدالفتاح أبوالفضل وسمير غانم.. وقد برزت مجموعة من الأبطال الذين قدموا بطولات عظيمة، مثل البطل سيد عسران الذى قتل وليامز قائد المخابرات البريطانية فى مصر. والبطل محمد حمدالله ومعه حسين عثمان وطاهر مسعد وعلى زنجير، الذين خطفوا الضابط الإنجليزى أنتونى مورهاوس، قريب الملكة إليزابيث. وزينب الكفراوى الفتاة التى كانت تنقل المتفجرات للفدائيين فى عربة أطفال ينام فيها ابن شقيقتها الرضيع. والشقيقين أكرم وعبدالمنعم الشاعر اللذين نسفا تمثال ديليسبس بتكليف من ضابطى المخابرات الحربية عبدالفتاح أبوالفضل وسمير غانم.

محمد الشافعى

وفى كتاب «السويس مدينة الأبطال» قدم الشافعى رصدا دقيقا لأحداث حربى الاستنزاف وأكتوبر. من خلال تقديم بطولات منظمة سيناء العربية.. تلك المنظمة التى أنشأتها المخابرات الحربية المصرية.. بعد أحداث يونيو 1967 وشارك فيها أبطال من سيناء والسويس وبورسعيد والإسماعيلية بعد أن تلقوا تدريبات على يد ضباط الصاعقة مثل مختار الفار وضباط المخابرات مثل يحيى شبايك.. وقد حدث نوع من توارد الأفكار بين ضابط الصاعقة أحمد رجائى عطية.. والشاب السويسى عبدالمنعم خالد عن ضرورة إنشاء منظمة فدائية يتم تكليفها بعمليات نوعية ضد قوات العدو الصهيونى شرق القناة.. وتولى مكتب مخابرات السويس استقبال الشباب السويسى.. وبعد تدريبات صعبة تم إعداد مجموعة من الفدائيين، الذين تحدى بهم قادتهم أقوى قوات الكوماندوز فى العالم.. وقد نجح الشافعى فى تقديم حوارات مطولة مع أبطال السويس من أعضاء منظمة سيناء العربية وهم عبدالمنعم خالد ومحمود عواد وعبدالمنعم قناوى ومحمود طه وفتحى عوض الله وميمى سرحان، إضافة إلى حوار مع شيخ شعراء المقاومة الكابتن غزالى.. كما قدم الشافعى سردا لأهم العمليات التى قام بها أبطال السويس.

وفى كتاب «عبدالمنعم رياض.. فارس الرحلة المستحيلة» قدم الشافعى فى هذا الكتاب تأريخا مزدوجا، حيث يقدم السيرة الذاتية للجنرال الذهبى الفريق عبدالمنعم رياض.. ويقدم فى ذات الوقت ملحمة إعادة بناء القوات المسلحة المصرية بعد أحداث يونيو 1967، وكيف فاجأ الجيش المصرى العالم كله بقدرته على التماسك والصمود والمقاومة.. ومواجهة العدو الصهيونى فى حرب استنزاف طويلة استمرت لأكثر من ألف يوم قام خلالها أبطال القوات المسلحة المصرية بأكثر من أربعة آلاف وأربعمائة عملية ضد قوات العدو على طول خط المواجهة، وكان الفريق عبدالمنعم رياض صاحب الدور الأبرز فى إعادة بناء القوات المسلحة وتخطيط وقيادة حرب الاستنزاف، وقد عمل رياض مع الفريق محمد فوزى، القائد العام للقوات المسلحة، على التوسع فى تجنيد حملة المؤهلات العليا والمتوسطة، وذلك لسرعة استيعابهم للخطط والتكتيكات الجديدة، واستيعابهم أيضا للأسلحة الحديثة التى طلبتها مصر من الاتحاد السوفيتى.. وقد اشتهر الفريق رياض بنهمه للعلم.. وأنه لا يشبع أبدا من تحصيل العلوم المختلفة.. ولذلك أطلق عليه قادة الأكاديمية العسكرية السوفيتية لقب الجنرال الذهبى.. وأكدوا أنه أفضل من درس فى الأكاديمية على الإطلاق، واستطاع أن يضيف الكثير من الخطط والتكتيكات، التى كبدت العدو خسائر فادحة، وقاد رياض أول مرحلتين من حرب الاستنزاف، وهما الصمود والتصدى.. وبدأ المرحلة الثالثة والأخيرة يوم الثامن من مارس عام 69.. بضربة مدفعية على كل مواقع العدو شرق القناة.. وذهب بنفسه فى اليوم التالى إلى الجبهة.. ليشكر الأبطال ويرفع معنوياتهم.. وليرى بنفسه مدى التأثير الذى أحدثته ضربة المدفعية فى مواقع العدو.. ولاحظ العدو وجود حركة غير اعتيادية فى موقع نمرة ستة على شاطئ القناة بمدينة الإسماعيلية.. فأطلق دانات مدافعه لينزل كل الجنود إلى الحفر البرميلية.. المعدة لمواجهة مثل هذا القصف.. ونزل الفريق رياض ومعه قائد الجيش الثانى إلى إحدى تلك الحفر.. لتنفجر إحدى الدانات عند فتحة هذه الحفرة.. ويستشهد الفريق رياض ليكون أول قائد بهذه الرتبة فى العالم يقف أمام عدوه على هذه المسافة القصيرة جدا.

أما كتاب «أمير الشهداء.. مدد يا رفاعى مدد» فيقدم الشافعى المسيرة البطولية لأمير الشهداء إبراهيم الرفاعى، أسطورة الصاعقة المصرية، والذى شارك فى كل حروب مصر خلال العصر الحديث.. حيث شارك فى حرب العدوان الثلاثى على مصر عام 1956، كما شارك فى حرب اليمن، وشارك فى حرب 1967 وحرب الاستنزاف، وشارك فى حرب أكتوبر.. حيث حصل على وسام الاستشهاد يوم 19 أكتوبر.. واستطاع خلال كل هذه الحروب أن يظهر مواهب قتالية عظيمة، خاصة فى معارك حرب الاستنزاف بعد أن تم تكليفه من اللواء محمد أحمد صادق، مدير المخابرات الحربية.. بإنشاء مجموعة قتالية خاصة، للقيام بعمليات فدائية ضد قوات العدو الصهيونى.. واستطاع الرفاعى عمل توليفة عبقرية من قوات الصاعقة البحرية والصاعقة البرية، ليصبح مصدر الرعب الأكبر لقوات العدو.. وأطلق قادة العدو على مجموعة الرفاعى اسم الأشباح، لأنهم يضربون بعنف من دون أن يتركوا خلفهم أى أثر.. وقامت مجموعة الرفاعى التى أطلق عليها اسم المجموعة 39 قتال بأكثر من 90 عملية.. كان أشهرها عملية لسان التمساح، التى تمت يوم 19 أبريل 1969، بعد أربعين يوماً من استشهاد الفريق رياض.. وكانت العملية ثأرا من الموقع الذى خرجت منه الدانة، التى تسببت فى استشهاد رياض.. وعبر الرفاعى على رأس أكثر من ستين بطلا من مجموعته.. تم تقسيمهم إلى عدة مجموعات.. توجه أربع منها إلى الدشم الأربع التى تتكون منها النقطة الحصينة لسان التمساح.. ليتم قتل أكثر من أربعين ضابطًا وجنديًا من قوات العدو.. وتدمير دبابتين حاولتا إنقاذ الموقع.. إلى أن استشهد البطل الأسطورة فى الأيام الأخيرة من حرب أكتوبر، تحديدا يوم الجمعة 19 أبريل 1973.

وفى كتابه «ملاحم الكوماندوز» يقدم الشافعى فى هذا الكتاب الصادر عن دار لوتس للطباعة والنشر مجموعة من البطولات الكبيرة.. التى قام بها أبطال القوات الخاصة خلف خطوط العدو فى حربى الاستنزاف وأكتوبر، ويقدم الشافعى فى مقدمة الكتاب تعريفا بقوات الصاعقة المصرية وتاريخ إنشائها.. ومقارنتها بالعديد من القوات الخاصة فى بعض الدول.. ثم يقدم مجموعة الأبطال أصحاب البطولات العملاقة مثل العقيد أحمد أسامة إبراهيم، الذى قاد قوات الصاعقة، واستطاع منع القوات الصهيونية من اقتحام مدينة الإسماعيلية، وحصار الجيش الثانى الموجود على أرضها، ومازالت دبابات العدو الموجودة عند قرية أبوعطوة على مشارف الإسماعيلية تقدم أكبر دليل على شراسة المعركة.. التى أفشلت مخططات العدو من ثغرة الدفرسوار.. والتى كانت تهدف إلى حصار الجيشين الثانى والثالث.. وإجبار القوات المصرية على العودة إلى غرب القناة.. ومن البطولات التى يقدمها الشافعى فى كتابه ملاحم الكوماندوز ما فعله النقيب مجدى شحاتة والنقيب عبدالحميد خليفة، حيث كان كل منهما على رأس سرية.. ضمن مجموعة السرايا التى تم الدفع بها بطائرات هليكوبتر خلف خطوط العدو لتعطيل تقدم قواته، حتى يتم عبور كامل القوات المصرية بكل معداتها الثقيلة.. وتحتاج مجموعة أبطال الصاعقة الذين تم الدفع بها خلف خطوط العدو إلى دراسات مطولة.. حيث كان الدفع بهم عملية استشهادية عملاقة.. حيث لم يكن هناك خطط واضحة لإعادة هؤلاء الأبطال، كما أن الكثير من الطائرات التى حملت هؤلاء الأبطال، لم تصل إلى أهدافها بعد أن تمكن العدو من إصابتها، وهى فى الطريق إلى أهدافها.. وقد نجح الأبطال الذين وصلوا إلى تلك الأهداف فى تعطيل قوات العدو لفترات وصلت إلى عدة أيام.. وكانت سريتا مجدى شحاتة وعبدالحميد خليفة فى منطقة وادى فيران.. واستطاع شحاتة تدمير أتوبيس للعدو كان يحمل عددا كبيرا من الطيارين والملاحين.. ليدخل بعدها فى مواجهة غير متكافئة مع قوات العدو، ليتم استشهاد أغلب أفراد السرية، وأسر الباقين وذلك بعد نفاد ذخيرتهم.. ولم ينج إلا مجدى شحاتة، الذى ظل وحيدا بين الجبال الشاهقة، مطاردا من قوات العدو لمدة أكثر من أسبوع، حتى التقى مصادفة مع صديقه وزميل دفعته عبدالحميد خليفة، الذى كان أكثر حظا، حيث نجا ومعه ثلاثة أبطال، منهم البطل عبدالرؤوف خليفة، الذى كان مصابا بدفعة رشاش أخرجت أحشاءه.. وكان يلح على أصدقائه أن يقتلوه حتى لا يصبح عبئا عليهم.. وعاش الأبطال الخمسة خلف خطوط العدو لأكثر من سبعة أشهر.. وذلك بمساعدة مجموعة من البدو شديدى الوطنية والشجاعة.. وكانوا رجالا ونساء ومنهم السيدتان فاطمة ومبروكة، ورغم خطورة مساعدة الجنود المصريين.. حيث إن اكتشاف العدو لهذه المساعدة معناه العقاب الشديد.. وراح الأبطال يتنقلون من مكان إلى آخر إلى أن استقر بهم الأمر فى منجم منجنيز مهجور.. واتضح أن هذا المنجم لا تعيش فيه الميكروبات.. مما أدى إلى جفاف جراح البطل عبدالرؤوف، وكأنه كان يعالج فى أفضل المستشفيات.. وظل أبطال البدو يمدون أبطال الصاعقة بما تيسر من الطعام والأخبار، حتى عادوا إلى القاهرة فى شهر إبريل عام 1974.