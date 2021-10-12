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رصدت المواقع المعتمدة والمتابعة لحركة بيع ورواج الكتب بعمل قوائم قصيرة ومطولة للكتب الأكثر مبيعًا بين عامى 2020 و2021، واللافت أن كثيرًا من هذه القوائم تضمنت كتبًا بعضها صدر منذ أعوام مضت، وأعيدت طباعتها فى طبعات جديدة لأكثر من مرة بسبب الإقبال عليها.

غلاف الكتاب

■ ومن هذه الكتب رواية سيدات القمر للكاتبة جوخة الحارثى، وهى من الكتب الأكثر مبيعًا خلال 2020. وقد صدرت لأول مرة منذ 11 عامًا، وتأتى نسختها الأحدث طبعة عام 2019 عن دار الآداب وهى رواية من طراز خاص، تأتى أحداثها متأصلة بالروح العربية من عُمان، حيث تلقى سطورها الضوء على أبرز الاختلافات بين الحاضر والماضى، والفضائل والنقائض التى تميز وتفرق بين البشر فى المجتمعات.

غلاف الكتاب

■ وهناك أيضا رواية عالم صوفى حول تاريخ الفلسفة للكاتب جوستاين جاردر، وهو من الكتب الأكثر مبيعًا خلال 2020 وقد صدرت لأول مرة خلال عام 1991، وتأتى نسخته الحديثة فى عام 2010، عن دار المنى للنشر والتوزيع. وهى رواية صوفية تحمل قدرًا مميزًا من تاريخ الفلسفة، والتى تولد ما بين ثنايا نقاشات البطلة الصغيرة التى تدعى «صوفى أمندسن»، مع الرجل كبير السن الذى يدعى «ألبرتو كنوكس»، فى إطار من الأحداث المشوقة والمثيرة.

غلاف الكتاب

■ ومن الكتب الأخرى حيونة الإنسان للكاتب ممدوح عدوان، وهو من الكتب الأكثر مبيعًا خلال 2020، صدرت أحدث نسخة عن دار ممدوح عدوان للنشر والتوزيع، خلال عام 2019. يتناول الكتاب مفهوم الإنسانية فى إطار أدبى، والعوامل المؤثرة بها خلال زمننا الحالى، نتيجة عوامل كثيرة محفزة لدوافع الطمع والجشع وغيره من الصفات غير الحميدة وتأثيرها على المحيطين بالإنسان وكيفية تعامله مع البيئة وفهمه لنفسه وللآخرين.