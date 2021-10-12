ذاكرة الكتب .. الفريق الشاذلى يكشف كيف حطم الجيش المصرى خط بارليف فى 18 ساعة فى سابقة حربية

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

يُعد الفريق سعد الدين الشاذلى، رئيس أركان حرب الجيش المصرى الأسبق، من أبرز قادة حرب أكتوبر العظام، حيث يعتبر العقل المدبر هو والمشير عبدالغنى الجمسى، رئيس هيئة العمليات، للهجوم المصرى الناجح على خط الدفاع الإسرائيلى بارليف فى حرب أكتوبر 73.

ويمثل كتاب «مذكرات حرب أكتوبر»، لمؤلفه الفريق الشاذلى، أول طبعة مصرية لمذكرات قائد أركان الجيش المصرى فى أكتوبر من عام 1973، عن حرب أكتوبر. حيث يبدأ الشاذلى مذكراته قائلًا: «لم نكف عن التفكير فى الهجوم على العدو الذى يحتل أراضينا حتى فى أحلك ساعات الهزيمة فى يونيو 1967، لقد كان الموضوع ينحصر فقط فى متى يتم مثل هذا الهجوم، وربط هذا التوقيت بإمكانيات القوات المسلحة لتنفيذه. وفى خريف 1968 بدأت القيادة العامة للقوات المسلحة تستطلع إمكان القيام بمثل هذا الهجوم على شكل مشاريع استراتيجية، تنفذ بمعدل مرة واحدة فى كل عام، وقد كان الهدف من هذه المشاريع تدريب القيـادة العامة للقوات المسلحة، بما فى ذلك قيادات القوات الجوية والقوات البحرية وقوات الدفاع الجوى، وقد استمرت هذه المشاريع خلال عامى 1971 و1972. أما المشروع الذى كان مقررًا عقده عام 1973 فلم يكن إلا خطة حرب أكتوبر الحقيقية التى قمنا بتنفيذها فى السادس من أكتوبر1973».

فى 16 مايو 1971، عين الشاذلى رئيسا لأركان حرب القوات المسلحة المصرية، لكفاءته وقدرته العسكرية ولخلفيته الغنية التى اكتسبها من دراسته بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتى فى العلوم العسكرية إلى جانب تاريخه العسكرى.

يقول الشاذلى إنه فى يوم 21 من أغسطس 1973 دخلت ميناء الإسكندرية باخـرة ركاب سوفيتية، وعليها ستة من الرجال السوريين كان يتوقف على قرارهم مصير الحـرب والسلام فى منطقة الشرق الأوسط. كـان هؤلاء هم اللواء مصطفى طلاس وزير الدفاع، واللواء يوسف شكور واللواء ناجى جـميل قـائدى القوات الجوية والدفاع الجوى، واللواء حكمت الشهابى، مدير المخابرات الحربية، واللواء عبدالرزاق الدرديرى، رئيس هيئة العمليات، والعميد فضل حسين، قائد القوات البحرية. كانوا جميعًا بملابسهم المدنية ولم تخطر وسائل الإعلام فى مصر أو فى سوريا بأى شىء عن هذا الموضوع، سواء قبل وصـول الوفد أو بعده. وكان الشاذلى فى استقبـالهم على رصيف الميناء، حيث خرجوا من دون أى مراسم إلى نادى الضباط، حيث نزلوا خلال فترة إقامتهم فى الإسكندرية فى مبنى قيادة القوات البحرية المصرية فى قصر رأس التين.

كان الوفد المصرى يتكون من الفريق أول أحـمد إسماعيل، وزير الحـربية، والفريق سعد الدين الشاذلى، واللواء محمد على فهمى، قائد الدفاع الجـوى، واللواء حسنى مبارك قائد القوات الجوية، واللواء فؤاد ذكرى، قـائد القوات البحرية، واللواء عبـدالغنى الجمسى، رئيس هيئـة العمليات، واللواء فؤاد نصار، مدير المخـابرات الحربيـة. كان هؤلاء الرجـال الثلاثة عشـر هم المجلس الأعلى للقوات المصرية والسورية المشتركة، وكان يقوم بأعمال السكرتارية لهذا المجلس اللواء بهى الدين نوفل.. كان الهدف من اجتماع هذا المجلس هو الاتفاق على موعد الحرب.

ثم يسرد الشاذلى كيفية الهجوم: «يوم السبت: 6 أكتوبر، عبرت قواتنا قناة السويس وهى تهتف (الله أكبر). بحلول الساعة الثانية من صباح يوم الأحد 7 أكتوبر 1973، حققت القوات المصرية نجاحا حاسما فى معركة القناة، وعبرت أصعب مانع مائى فى العالم وحطمت خط بارليف فى 18 ساعة، وهو رقم قياسى لم تحققه أى عملية عبور فى تاريخ البشرية، وقد تم ذلك بأقل خسائر ممكنة، بلغت 5 طائرات و20 دبابة و280 شهيدًا، ويمثل ذلك 2.5% من الطائرات و2% من الدبابات و0.3% من الرجال، أما العدو ففقد 30 طائرة و300 دبابة وعدة آلاف من القتلة، وخسر معهم خط بارليف بكامله، وتم سحق ثلاثة ألوية مدرعة ولواء مشاة كانت تدافع عن القناة، وانتهت أسطورة خط بارليف. وتحقق هدف الخطة «بدر» فى الوصول إلى ما بعد خط بارليف، وصدت الهجمات المضادة للعدو. وفى يوم 11 أكتوبر، أرسلت القيادة العسكرية السورية مندوبًا للقيادة الموحدة للجبهتين التى كان يقودها المشير أحمد إسماعيل تطلب زيادة الضغط على القوات الإسرائيلية على جبهة قناة السويس لتخفيف الضغط على جبهة الجولان، فطلب الرئيس أنور السادات من أحمد إسماعيل تطوير الهجوم شرقًا لتخفيف الضغط على سوريا. ففوجئ القادة العسكريون بوزير الحربية يخبرهم بأن القرار السياسى يُجبرهم على تطوير الهجوم، وهو ما اعتبروه مستحيلًا. حيث يشدد الشاذلى على عدم إمكانية التقدم فى سيناء عن عمق 10 - 15 كم شرق القناة، لأن قواتنا بذلك تخرج عن نطاق حماية حائط الصواريخ، وسوف تتعرض لمجزرة من الطيران الإسرائيلى، ويطرح الشاذلى وجهة نظر أخرى بخصوص طرد السادات للخبراء الروس فى يوليو 1972، حيث يرى أن ذلك أدى لعجز فادح فى سلاح الطيران لانسحاب 75 طيارًا روسيًا كانوا يشاركون فى قيادة الطائرات المصرية، بل إن الفريق الشاذلى يفتخر بمشادة كلامية حدثت بينه وبين الجنرال الروسى «لاشنكوف» جرت فى نوفمبر 1973، ولامه خلالها لاشنكوف على عدم استخدامه لقواته الجوية بما يناسب إمكانياتها، ورد عليه الشاذلى بقسوة بأنه أدرى بقواته وأنه فخور بحفاظه عليها.

ويبين الشاذلى أنه فى تلك الفترة، سارع الرئيس السادات إلى عقد مؤتمر فى مقر القيادة. وعرض الشاذلى وقتها، سحب الفرقتين 21 مدرعة و4 مدرعة، لتوجيه ضربة للقوات الإسرائيلية، التى عبرت منطقة الدفرسوار، وفوجئ الشاذلى، كما يؤكد، بثورة السادات العارمة. وقوله له «لا أريد أن أسمع هذه الاقتراحات مرة ثانية. لو أثرت هذا الموضوع مرة أخرى سأحاكمك».

ويرى الشاذلى أن السادات كان يخشى على الروح المعنوية للقوات المسلحة من فكرة التوجه غربًا، ما قد يعيد إليهم ذكرى الانسحاب فى يونيو عام 1967.

ويذكر الشاذلى، فى مذكراته أنه فى 12 ديسمبر 1973، اتصل به الفريق أحمد اسماعيل، وزير الحربية، وأخبره بأن الرئيس قرر تعيينه سفيرًا لمصر فى لندن؛ ورد الشاذلى، بالاعتذار، موضحًا أنه سيبقى فى منزله. ومن ثم اتصل به بعدها، اللواء حسنى مبارك. وقال له إن لديه رسالة من الرئيس السادات، مفادها تقديره لدوره (الشاذلى) فى حرب أكتوبر، وتعيينه سفيرًا لمصر فى بريطانيا. إلا أن الشاذلى كرر اعتذاره، لكنه قبل فى النهاية.

وختاما طرح الفريق الشاذلى مذكراته.. اتفق واختلف عليها الكثيرون، لكن يبقى فى النهاية الفريق سعدالدين الشاذلى من أعظم من أنجبت العسكرية المصرية فى تاريخها، ولا يمكن أن ينكر أحد دوره الكبير ودور القادة الآخرين فى حرب أكتوبر المجيدة.