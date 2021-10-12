«زي النهارده».. اغتيال الدكتور رفعت المحجوب 12 أكتوبر 1990

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في مدينة الزرقا بمحافظة دمياط ولد رفعت المحجوب في 23 أبريل 1926 وفيها تلقى تعليمه، ثم التحق بكلية الحقوق جامعة القاهرة وتخرج فيها عام 1948، كما حصل على دراسات عليا في القانون العام من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية بجامعة باريس عام 1950، ودبلوم الدراسات العليا في الاقتصاد من نفس الجامعة في 1951 ودكتوراه في الاقتصاد من نفس الجامعة عام 1953، وعاد إلى مصر عقب ثورة 23 يوليو وتدرج في المناصب الجامعية بجامعة القاهرة حتى صار عميدا لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية العام 1971وفى عام 1972 اختاره الرئيس السادات ليشغل منصب وزير برئاسة الجمهورية وكان هذا المنصب بداية عدة مناصب سياسية تقلب فيها وفى1975عين نائبا لرئيس الوزراءبرئاسة الجمهورية،وكان المحجوب قدحظى بالكثيرمن مظاهر التقديروالتكريم ومنها حصوله على وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى 1963 من قبل الرئيس عبدالناصر ووسام الجمهورية من الطبقة الأولى 1975 من الرئيس السادات وجائزة الدولة التقديرية في العلوم الاجتماعية من المجلس الأعلى للثقافة عام 1980، تولى المحجوب رئاسة مجلس الشعب المصرى في فترة رئاسة الرئيس مبارك في 23 يناير 1984و«زي النهارده»فى12 أكتوبر 1990 كانت سيارة المحجوب تهدئ من سرعتها لتنعطف من عند فندق سميراميس باتجاه الكورنيش المؤدى للمريديان وفى لحظات ظهر أربعة شباب لا تزيد أعمارهم على 25 سنة يركبون دراجتين بخاريتين ويحملون أسلحة آلية وحاصروا السيارتين ثم ترجلوا وراحوا يطلقون النار على من فيهما فمات المحجوب من فوره ومعه حارسه الشخصى المقدم عمرو سعد الشربينى وسائقه كمال عبدالمطلب وعبدالعال على رمضان الموظف بمجلس الشعب ثم استقل الجناة الدراجتين وهربوا في الاتجاه المعاكس لحركة المرور إلا أن واحدا منهم لم يتمكن من اللحاق بهم فأجبر سائق تاكسى على الركوب معه وعند إشارة فندق رمسيس هيلتون نزل من التاكسى شاهرا سلاحه وهرب في المنطقة العشوائية القريبة من بولاق أبوالعلا ونشرت الصحف رسومات تخيلية للجناة وقتها.