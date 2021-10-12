«ملوش أي انجازات».. أمير طعيمة ينتقد رضا عبدالعال

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هاجم الشاعر الغنائي أمير طعيمة نجم الأهلي والزمالك الأسبق، رضا عبدالعال، بسبب هجومه الدائم على اللاعبين والمدربين.

وكتب أمير طعيمة، على صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك»: «اللي حضر كابتن رضا عبدالعال، هو كان لعيب حريف وشكل الكورة في رجله حلو وبس كده، يعني ملوش أي إنجازات خارقة، ويكفي اني أقولك أنه لعب مباراة دولية واحدة، ولو بصيت على ويكيبديا هتلاقي أن أهم هدف سجله في حياته كان مع الاهلي في جمهورية شبين، أما كمدرب فطبعا معروف أنه ما عملش أي حاجة في المجال ده».

وأضاف: «أنا مش ضد أنه يكون محلل ويقول رأيه زي ما أي حد يقول رأيه، لأنه دمه خفيف وعنده قدر من الكاريزما، بس فكرة التعالي الدائم على اللاعبين اللي أقل لاعب فيهم عنده خبرة دولية قده ألف مرة، وفكرة أنه عايز المدربين يستفيدوا من آرائه التدريبية الخارقة دي مش فاهمها».

وتابع: «وتاني يحلل براحته ما هو لازم نملى الهوا بس إهاناته المستمرة وتقليله من مجهود اللاعبين والمدربين بقى موضوع دمه تقيل»، مضيفًا: «حالة العشوائية اللي موجودة في الاعلام الرياضي دي لازم تتقنن، يا بخت المديرين الفنيين الأجانب انهم مش مضطرين يسمعوا العبث اللي إحنا بنسمعه ده».