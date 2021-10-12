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وصول بعثة إلى كينيا استعدادا للقاء توسكر

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وصول بعثة الزمالك إلى كينيا استعدادا للقاء توسكر وصول بعثة إلى كينيا استعدادا للقاء توسكر

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وصلت منذ قليل بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي إلى العاصمة الكينية نيروبي استعدادا لمواجهة توسكر الكيني في الثانية ظهر السبت المقبل بكينيا في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكان في استقبال البعثة مندوب من السفارة المصرية في كينيا وانتهت إجراءات الدخول سريعا وتوجه الفريق بعدها لفندق الإقامة.

وكان الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق أعلن قائمة الفريق التي سافرت إلى كينيا وجاءت قائمة الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: محمود علاء، محمد عبدالشافي، حازم إمام، حسام عبدالمجيد، عبدالله جمعة وأحمد زكي.

خط الوسط: محمد أشرف روقا، إسلام جابر، محمود عبدالعزيز، إمام عاشور، محمود عبدالرازق شيكابالا، حمدي علاء، السيد عبدالله نيمار، سيف جعفر.

خط الهجوم: يوسف أوباما

ومن المقرر أن يلحق ببعثة الفريق غدا الأربعاء عقب انتهاء ارتباطات منتخبات بلادهم كلا من:

محمد أبوجبل في حراسة المرمى.

خط الدفاع: محمود حمدي الونش، أحمد فتوح، حمزة المثلوثي.

خط الوسط: طارق حامد، أحمد سيد زيزو، أشرف بن شرقي.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.

المصرى اليوم

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