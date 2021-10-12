«زي النهارده».. انتحار وزير الداخلية السورى غازى كنعان 12 أكتوبر 2005

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غازى كنعان من رموز الأمن السورى، وهو مولود في 1942 في اللاذقية بسوريا لعائلة تنتمى إلى الأقلية العلوية الحاكمة، وتخرج في المدرسة الحربية في مدينة حمص عام 1965، وتولى رئاسة فرع مخابرات المنطقة الوسطى «حمص»، وبقى فيها حتى 1982، وشارك بالتحقيق مع المقبوض عليهم بخصوص الأحداث بسوريا في بداية الثمانينيات، وشارك في تعذيب الكثيرين منهم وقد أصبح «غازى» رئيساً لجهاز الأمن والاستطلاع في لبنان في سنة 1982، وبقى في هذا المنصب حتى العام 2001،وفى تلك الفترة استطاع أن يُحكم قبضة سوريا على لبنان كما كان وراء انسحاب القوة المتعددة الجنسيات بقيادة أمريكا في 1984 والإطاحة بقائد الجيش اللبنانى رئيس الحكومة العسكرية ميشال عون في 13 أكتوبر 1990، وبعد عودته من لبنان عين مديراً للأمن السياسى في سوريا عام 2001، وكان من بين عدة مسؤولين من الأمن السورى الذين استجوبهم محققون من الأمم المتحدة في مقتل رئيس الوزراء اللبنانى رفيق الحريرى،وكان آخر منصب تولاه هو وزير الداخلية السورى، وقد شغله في الفترة من أكتوبر 2003 حتى انتحاره «زي النهارده» في 12 أكتوبر 2005، وكان قد غادر مكتبه في وزارة الداخلية لمدة ثلث ساعة إلى منزله ثم عاد ودخل مكتبه وبعد عدة دقائق سمع صوت طلق نارى وكانت الطلقة من مسدس في فمه.