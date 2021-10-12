أيمن طاهر يكشف دليل مشاركة الشناوي في مباراة ليبيا مصابًا

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كشف أيمن طاهر، مدرب حراس مرمى المنتخب الوطني السابق، عن دليل معاناة محمد الشناوي، حارس مرمى المنتخب والنادي الأهلي من الإصابة قبل مباراة ليبيا.

كان محمد الشناوي حارس مرمى منتخب الفراعنة، تعرض لإصابة في العضلة الخلفية عند الدقيقة 25 من مباراة منتخب مصر وليبيا، ليقرر الجهاز الفني بقيادة كارلوس كيروش إراحته والدفع بالحارس البديل محمد أبوجبل ليخرج الشناوي وينفث عن غضبه في وجه مدربه عصام الحضري.

وقال أيمن طاهر، في تصريحات خلال برنامج «ستاد المصري اليوم» الذي تُقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز: «لا أستطيع التأكيد على أن محمد الشناوي، كان يعاني من الإصابة قبل مباراة ليبيا أم لا، ولكن أعلم أنه كان مصابًا قبل المباراة الأولى، وكان هناك احتمال بعد مشاركته في المباراة، وفوجئت به يشارك بشكل أساسي».

وأضاف: «واضح أن الشناوي كان يُعاني من أمر ما في قدمه قبل مباراة ليبيا الأخيرة، حيث كان لا يرغب في لعب الكرات الثابتة، وعندما سدد الكرة جاءت له الإصابة، وهذا دليل على أنه لم يكن جاهزًا للمشاركة في المباراة».

وتابع :«لو لم يكن الشناوي سليمًا بنسبة 100%، كان يجب أن لا يشارك في المباراة، خطأ أن أدفع بالحارس وهو ليس سليم من الناحية الطبية، خاصة أن الملعب من النجيل الصناعي»، مشيرًا: «عندما كنت في جهاز المنتخب، خلال مباراة جزر القمر، شعر الشناوي، (بتقل)، في العضلة الخلفية، قررنا خروجه بين الشوطين، لأن من واجبي الحفاظ على الحارس الذي يأتي من ناديه سليم».

كما أشاد أيمن طاهر بالأداء الذي ظهر عليه لاعبي المنتخب خلال مباراة ليبيا، وقال أيمن طاهر: «لاعبو المنتخب ظهروا بمستوى مميز للغاية، وكنا نستحق الفوز باللقاء».

وأضاف: «توقعت فوز منتخب مصر على ليبيا بنتيجة كبيرة، لأن المنتخب الليبي في المباراة الأولى لعب بتنظيم دفاعي قوي، على عكس مباراة الأمس، على ملعبه حيث لعب بخطة هجومية وفتح خطوطه، لذلك توقعت الفوز بنتيجة كبيرة.

وأوضح: «ظهرنا بمستوى مميز، لأن منتخب ليبيا تخلى عن حذره الدفاعي»، مضيفًا :«طريقة اللعب وثبات التشكيل، أدى إلى تطور أداء المنتخب في الفترة الأخيرة».