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أشاد طاهر أبوزيد، وزير الشباب والرياضة الأسيق، بمستوى منتخب مصر في مباراة ليبيا، في تصفيات كأس العالم.

وكان منتخب مصر حقق الفوز على ليبيا بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس الاثنين، على ملعب الشهداء، في إطار مباريات الجولة الرابعة من المجموعة السادسة لتصفيات كأس العالم قطر 2022.

وقال طاهر أبوزيد، في تصريحات تليفزيونية: «أول مرة أشعر بالتجانس في منتخبنا خلال مواجهة ليبيا»، مضيفًا: «هناك تجانس بين جميع اللاعبين والخطوط متقاربة، ويجب ألا نعطي المباراة أكبر من حجمها».

وأوضح أن الفترة المقبلة صعبة لمنتخب مصر وخوض العديد من المواجهات الصعبة، مضيفًا:«الصعب لم يأتي بعد في مشوار الوصول للمونديال».

وتابع: «محمد صلاح، ظهر أكثر جدية في مباراة الأمس رغم عدم توفيقه».

وواصل: «كان هناك تربص بالجهاز الفني السابق بقيادة حسام البدري، واتحاد الكرة كان مترهل وعشوائي».