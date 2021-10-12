طارق العشري: الفوز على ليبيا خطوة قوية نحو التأهل إلى المونديال

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أكد طارق العشري، المدير الفنى السابق، لفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش السابق، أن فوز المنتخب الوطني على ليبيا جاء في توقيت مناسب.

وحقق منتخب مصر الفوز على ليبيا بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الاثنين، على ملعب الشهداء، في إطار مباريات الجولة الرابعة من المجموعة السادسة لتصفيات كأس العالم قطر 2022.

وقال طارق العشري، في تصريحات تليفزيونية: «فوز المنتخب على ليبيا جاء في وقته لتتصدر مصر المجموعة»، مؤكدًا أن هذا الفوز خطوه قوية في الطريق للصعود إلى كأس العالم ٢٠٢٢.

وأوضح أن الانسجام بين لاعبي المنتخب ظهر خلال مباراة ليبي، فضلاً عن ظهور عناصر جديدة في تشكيل الفراعنه على رأسهم عمر مرشوش و٥ عناصر من المنتخب الأولمبي.