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إعلامي: الحضري يطلب الرحيل من جهاز بسبب كيروش

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إعلامي: الحضري يطلب الرحيل من جهاز المنتخب بسبب كيروش إعلامي: الحضري يطلب الرحيل من جهاز بسبب كيروش

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أكد الإعلامي مجدي عبدالغني أن عصام الحضري، مدرب حراس مرمى الوطني الأول لكرة القدم، يرغب في الرحيل من منصبه.

وقال مجدي عبدالغني، في تصريحات تليفزيونية: «عصام الحضري طلب الرحيل عن الجهاز الفني لمنتخب بسبب تدخل البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني، للفراعنة في مهام عمله.

وأضاف أن هناك مصدر في المنتخب أكد أن الحضرى مستاء من تدخل كيروش في مهام عمله، وعدم منحه الحرية الكافية للعمل مما جعله يطلب الرحيل.

وكان عصام الحضري، كتب على صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك» :«الف مبروك لمصر وجماهير مصر العظيمة فوز منتخب مصر و٣ نقاط مهمة في مشوار التصفيات».

وأضاف :«الف سلامة عليك يا شناوي، ومبروك تألقك يا جبل ومبروك لكل الحراس صبحي وبسام وجودكم واستعدادكم في أي وقت تكونوا على قدر المسؤلية ونفس المستوى وان شاء الله موفقين دايما يا رجالة».

المصرى اليوم

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