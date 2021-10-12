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هاني رمزي: مرموش صاحب شخصية قوية

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هاني رمزي: مرموش صاحب شخصية قوية هاني رمزي: مرموش صاحب شخصية قوية

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أكد هانى رمزي، المدرب العام السابق للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم الأسبق، أن البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفنى للفراعنة، ظهر بشخصية كبيرة خلال إدارة مباراتي ليبيا.

وكان منتخب حقق الفوز على ليبيا بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الاثنين، على ملعب الشهداء، في إطار مباريات الجولة الرابعة من المجموعة السادسة لتصفيات قطر 2022.

وقال هانى رمزى خلال تصريحات تليفزيونية: «هناك تحرر للاعبي منتخب مصر خلال مباراة ليبيا وعلى رأسهم عبدالله السعيد وإمكانية التسجيل بشكل جيد»، مشيرًا: «لابد من وضع خطه للمنتخب المصرى للوصول إلى كأس العالم القادم ٢٠٢٢».

وأوضح أن عمر مرشوش لاعب ونادي شتوتجارت الألماني، صاحب شخصية قويه خلال الأداء الذي ظهر به اللاعب أثناء المشاركة بقميص الفراعنة أمام ليبيا.

المصرى اليوم

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