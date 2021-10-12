أفشة يعلن إلغاء حفل زفافه

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

قرر محمد مجدى أفشة، لاعب النادى الأهلي، إلغاء حفل زفافه المقرر، اليوم الثلاثاء، بمسقط رأسه في قرية كومبرا بناهيا في الجيزة، بسبب جائحة كورونا.

ووجه أفشة عبر حسابه بموقع «إنستجرام» الشكر لكل من تقدم له بالتهنئة، مشيرا إلى حرصه على الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وكتب أفشة: «الحمد لله، قدر الله وما شاء فعل. قررت إلغاء حفل زفافي، غدا في البلد وذلك بناء على تعليمات السلطات الأمنية نظرا لظروف الكورونا وحرصا على حياة كل أهلي وأخواتي اللي كانوا هيشرفوني».

أضاف: «حابب أشكر كل صحابي وأهلي وكل الناس اللي كلمتني وبعتتلي يهنوني وطبعا كنت أتمنى نقدر نفرح مع بعض لكن لا بد من احترام القانون والالتزام بما يخص أمن بلدنا وصحة أهلنا في المقام الأول، شكرا لكم فرحتك وصلتني، والحمد لله على كل شيء».