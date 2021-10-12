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قال الدكتور أيمن حمزة متحدث وزارة الكهرباء، إن الوزارة تعاقدت مع شركة متخصصة لقراءة العدادات حتى لا يحدث أي أخطاء في قراءة العداد ، ويتم ذلك عن طريق تصوير العداد، وإرساله لنا دون تدخل القارئ .

فواتير الكهرباء التي تزيد عن الـ 1000 جنيه

وأضاف حمزة، خلال لقائه في برنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة «الحياة»، أن أسعار الفواتير الصناعية تم تخفيضها 10 قروش، وتثبيتها على هذا لمدة 5 سنوات. وبالنسبة للتجاري سيتم تثبيته الفترة القادمة، مؤكدا أن فواتير الكهرباء للمنازل التي تزيد عن 1000 جنيه سيتم تثبيتها .

وأوضح أن الدولة تدعم قطاع الكهرباء بمبلغ مالي يصل إلى 77 مليار جنيه لجميع المستخدمين، مؤكدا ان الدولة تهدف إلى تنويع مصادر إنتاج الطاقة في مصر، وهناك 47 مركز تحكم في الشبكات بمختلف المحافظات لإصلاح الأعطال.

الكهرباء: نتمنى تقديم فواتير مجانية للمواطنين

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وتابع الدكتور أيمن حمزة متحدث وزارة الكهرباء، إن انتاج مصر من الكهرباء يكفي لاحتياجات المواطنين، بالإضافة إلى وجود احتياطي للفترات القادمة، لافتا إلى أن الدولة وضعت 3 محاور لتطوير منظومة الكهرباء في مصر .

وأوضح «حمزة»، أن مصر أنفقت على شبكات التوزيع الفترة الماضية 36 مليار جنيه، ومازال العمل على التوزيع، مؤكدا أن وزارة الكهرباء، نجحت في تحقيق فائض احتياطي من الكهرباء، بسبب تطوير الدولة في القطاع خلال الـ 7 سنوات الماضية.

وأضاف: «نتمني أن تكون فواتير الكهرباء مجانا للمواطنين«، مؤكدا أن الوزارة تعمل على إنتاج الكهرباء ونقلها وتوزيعها من أجل تقديم الخدمات.