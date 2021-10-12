«الدم بقى مايه».. العم وشقيته يعذبان ابنة أخيهما المتوفى حتى الموت في بنها (تفاصيل)

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قررت نيابة مركز بنها حبس عامل وشقيقتة 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة تعذيب طفلة تدعى «ر ا م»، ١١ عاما، نجلة شقيقهما المتوفى، حتى الموت، كما قررت النيابة تشريح جثة المجني عليها وإثبات ما بها من إصابات وآثار تعذيب في جسدها وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

وأعترف المتهم الأول ويدعى «س م م» بقيامه بتعذيب الطفله بالصعق بالكهرباء، وعندما فارقت الحياة قام بمساعدة شقيقته، عمة الطفلة، بإلقائها من الطابق الثاني لإيهام أجهزة الأمن أنها أقدمت على الانتحار.

فيما قالت عمتها المتهمة الثانية وتدعى «ه م م» أن المجنى عليها تقييم معها منذ عامين بعد وفاة والدها وسفر والدتها للخارج وأنها قامت بضربها أكثر من مرة بقطعه خشبيه بحجة تأديبها.

واصطحب فريق من النيابة العامة والبحث الجنائي المتهمان إلى المنزل محل الواقعة وقاما بتمثيل الجريمة.

وتلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة بنها يفيد تلقية إشارة من مستشفى بنها الجامعى بوصول الطفلة «ر ا م» 11 عاما جثة هامدة اثر اصابتها بهبوط حاد في الدورة الدموية وتوقف بعضلة القلب ووجود بعض الاصابات المتفرقة في جسدها بإدعاء الأنتحار والسقوط من الطابق الثانى

توصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعه عمة الطفلة المجنى عليها وتدعى «ه م م» 65 سنه ربة منزل وذلك بتعذيبها المستمر لها بالضرب بقصد تأديبها كما استعانت عمتها بشقيقها «عم المجنى عليها» ويدعى «س م م» 35 سنه بضربها بعصا خشبية وصعقها بالكهرباء.