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أحمد ناجي: الحضري ليس لديه الخبره في التصريحات.. والتدريب يختلف عن اللعب

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أحمد ناجي: الحضري ليس لديه الخبره في التصريحات.. والتدريب يختلف عن اللعب أحمد ناجي: الحضري ليس لديه الخبره في التصريحات.. والتدريب يختلف عن اللعب

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أكد أحمد ناجى مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحه الحالى ومنتخب الاسبق، أنه تم تضخيم الأمور بين عصام الحضري مدرب حراس الفراعنة ومحمد الشناوي، حارس الأهلي، خلال معسكر الوطنى.

وقال أحمد ناجي، في تصريحات تليفزيونية: «عصام الحضري ليس لديه الخبرة في الإدلاء بتصريحات إعلامية، وهذا ظهر خلال تصريحه في الأيام القليلة الماضية، عن حراس مرمى منتخب مصر وذلك بعدما أكد بتواجد الحراس الأربعة معه دائما رغم وجود ١٨ حارس بالدوري المصرى الممتاز».

وأشار إلى أن وجود افكار لدى عصام الحضري ضد محمد الشناوي، أمور غير صحيحة بالمره والوضع بينهم حاليا مختلف تماما .

وتابع: «التدريب يختلف عن اللعب الفارق بينهم كبير، لذلك يوجد أسماء مدربين كبار دون الظهور أثناء اللعب والعكس صحيح وأكبر مثال البرتغالي جوزيه مورينيو».

المصرى اليوم

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