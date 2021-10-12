جمال الغندور يوجه رسالة لـ«ماركا».. ويؤكد: هدف مبابي في إسبانيا «صحيح 100%»

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قال جمال الغندور، الخبير التحكيمي، إن قرار احتساب هدف مبابي في اسبانيا في نهائي دوري الأمم الأوروبية، صحيح 100%.

وأضاف جمال الغندور، في تصريحات تليفزيونية: «أشكر صحيفة ماركا على المانشيت التي نشرته عقب لقاء إسبانيا وفرنسا، ولا أتواصل مع الحكم المساعد الذي كان ضمن طاقم لقاء كوريا وإسبانيا».

وأكمل: «سعيد بتشبيه قرار حكم الفيديو أمس بقراري في لقاء إسبانيا وكوريا الجنوبية، لأن القرار صحيح، ويدل على فهم حكم الفيديو للقانون، خاصة وأن مدافع منتخب إسبانيا تعمد لعب الكرة».

وأكد: «صحيفة ماركا شبهتني بحكم مباراة الأمس الذي اتخذ قرارا سليما، وهذا يدل على عدم فهمهم للقانون مثلما حدث في حالتي».

وأتم: «للأسف الصحافة الإسبانية تحاسبني على قرار خطأ من المساعد، لقد فعلت ما ينص عليه القانون، وسبق وعقدت ندوة في إسبانيا، وأقنعتهم بوجهة نظري في اللعبة».

كانت صحيفة ماركا الإسبانية استعانت بواقعة الحكم الدولي المصري جمال الغندور في كأس العالم 2002، تعليقا على هدف كيليان مبابي الذي قاد فرنسا للتتويج ببطولة دوري الأمم الأوروبية بالفوز بهدفين مقابل هدف.

مبابي أحرز هدفا مشكوكا في صحته، وترى الصحافة الإسبانية أنه «فضيحة بكل المقاييس وخطأ مقصود»، حيث كان اللاعب الفرنسي في وضعية التسلل.

وعنونت صحيفة ماركا تقرير لها بعد الخسارة أمام فرنسا وكتبت: «تقنية الفار يشبه الغندور»، في إشارة منها للاخطأء المنسوبة إلى جمال الغندور خلال مباراة إسبانيا وكوريا في ربع نهائي كأس العالم 2002.