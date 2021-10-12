طارق مصطفى: لم نر أي مساندة مثل كيروش.. وأول مرة يُقال جهاز فني بسبب الأداء

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أكد طارق مصطفى، المدرب العام السابق للمنتخب الوطني الأول، أن الجهاز الفني السابق بقيادة حسام البدري، لم يرى أي مساندة من جانب المسؤولين والجماهير المصرية، منذ توليه تدريب الفراعنة.

وقال طارق مصطفى، في تصريحات لبرنامج «ستاد المصري اليوم» الذي تُقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز: «هناك مساندة كبيرة للبرتغالي كارلوس كيروش، وجهازه المعاون، لم تكن موجودة للجهاز السابق بقيادة حسام البدري».

وأضاف :«رآينا حاليًا المساندة في الاستديوهات التحليلية والبرامج التليفزيونية والشارع المصري»، مضيفًا :«نحن أخطأنا بعدم لعب أي مباراة ودية قبل المعسكر الخاص بمباراتي أنجولا والجابون، حيث كنا نرغب في منح اللاعبين راحة، بعد تعرضهم للاجهاد نتيجة ضغط مباريات الدوري».

وأكمل:«لم نر أي مساندة للجهاز الفني مثل كيروش، على الرغم من أننا لم نتعرض لأي خسارة، تصدرنا المجموعة المؤهلة إلى أمم افريقيا، حصلنا 4 نقاط من أول مباراتين في تصفيات المونديال، أول مرة أرى اقالة جهاز فني بسبب سوء الأداء».

وكان منتخب مصر حقق الفوز على ليبيا بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الاثنين، على ملعب الشهداء، في إطار مباريات الجولة الرابعة من المجموعة السادسة لتصفيات كأس العالم قطر 2022.