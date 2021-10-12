أخبار عاجلة

فلسطين: شبهات فساد ولجنة للإصلاح الإداري -
دعم أوروبي لمبادرة استقرار ليبيا -
روسيا تجمد العمل بممثليتها الدائمة بالناتو -
مقتل 475 حوثيا في العبدية خلال 72 ساعة -
مفتي لبنان: المسار الانتحاري يذكر ببدايات الحرب الأهلية -
قمة مصرية يونانية قبرصية -
إيران: المفاوضات النووية مع دول 4 + 1 -
سكان "مقام مكة" يشكون غياب الخدمات الأساسية: سنوات من المناشدة لم تثمر -
قبل 20 يومًا من الختام.. بلدية "البصر" بالقصيم تغلق مهرجانها الترفيهي في وجه الزوار -
بعد مرور مفاجئ.. تكليف وائل أبو المجد قائمًا بأعمال مدير مستشفى كفرالشيخ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

طوارئ طبية ووقائية لبعثة داخل فندق الإقامة في كينيا خوفا من كورونا

Print
طوارئ طبية ووقائية لبعثة الزمالك داخل فندق الإقامة في كينيا خوفا من كورونا طوارئ طبية ووقائية لبعثة داخل فندق الإقامة في كينيا خوفا من كورونا

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

كشف الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي للزمالك والمتواجد حاليا في كينيا، عن آخر الترتيبات الطبية الخاصة ببعثة الفريق التي غادرت القاهرة منذ قليل، استعدادا لمواجهة توسكر في ذهاب دور الـ ٣٢ لدوري أبطال إفريقيا والمقرر لها في الثانية ظهر يوم السبت المقبل.

وأكد أسامة في تصريحات خاصة للموقع الرسمي لنادي أنه اطمأن على كل التجهيزات الطبية والوقائية الخاصة بفندق بعثة الفريق في كينيا.

وأشار طبيب الزمالك إلى أنه تم تجهيز عيادة خاصة لبعثة الفريق داخل الفندق بالعاصمة نيروبي، بالإضافة إلى أدوات الاستشفاء الخاصة بالتدريبات.

وأضاف أنه قام بترتيب كل الأمور الخاصة بالطعام الخاص باللاعبين بالتنسيق مع الشيف شريف صابر المتواجد معه في كينيا .

وشدد أسامة على أنه تأكد بنفسه من كل الإجراءات الوقائية الخاصة بفيروس كورونا، من خلال تعقيم الغرف الخاصة بكل أفراد البعثة على مدار ٢٤ ساعة .

كما أوضح أسامة أنه قام بالتنسيق مع أحد المسئولين بوزارة الصحة بكينيا للوقوف والاطمئنان على كل الجوانب المتعلقة بالحالة الصحية الخاصة بفيروس كورونا في كينيا، وتم التأكيد على أن الأمور مطمئنة، بالإضافة إلى عدم انتشار أي وباء هناك.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري موسم 2021 - 2022

موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري موسم 2021 - 2022

عضو الزمالك يكشف تفاصيل أزمة خالد سعد

عضو الزمالك يكشف تفاصيل أزمة خالد سعد

الزمالك يتواصل مع باتشيكو مجددا لحل أزمة مستحقاته

الزمالك يتواصل مع باتشيكو مجددا لحل أزمة مستحقاته

الزمالك يعود للتدريبات غدا استعدادا لتوسكر الكيني

الزمالك يعود للتدريبات غدا استعدادا لتوسكر الكيني