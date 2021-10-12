حملات للنظافة والتجميل في مدينة مصيف بلطيم

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نظم مجلس مدينة مصيف بلطيم حملات النظافة والتجميل وإزالة التعديات وتهذيب الأشجار وتطهير الشوارع، تنفيذا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

يأتي ذلك ضمن الخطة المتكاملة التي وضعتها المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للإرتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية المقدمة للمواطنين.

وشن هيثم عطية، رئيس مدينة مصيف بلطيم، حمله لإزالة أي تعديات على الشوارع الجانبية بجميع مناطق المدينة، بالتنسيق مع جهاز النظافة والتشجير والصحة ومعدات الحملة الميكانيكية بالمدينة لإزالة التعديات الموجودة بشوارع منطقة النرجس (ب) حتى منطقة الزهراء والتى كانت تحوى أشجار كثيفة.

وقامت الحملة بإزالة الأشجارالمتسببة في إغلاق الشوارع وتهذيب الأشجار البعيدة عن حرم الشارع وتنظيف الشوارع من جميع المخلفات الموجودة بها كالحشاىش وغيره من المخلفات القديمة وقام جهاز الصحة بحملة تطهير بعد الإزالة للقضاء على أي حشرات كانت موجودة.