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يرى طارق مصطفى، المدرب العام السابق للمنتخب الوطني الأول، أن منتخب ليبيا هو أضعف منتخبات المجموعة السادسة.

وقال طارق مصطفى، في تصريحات لبرنامج «ستاد المصري اليوم» الذي تُقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز: «منتخب ليبيا هو أضعف منتخبات المجموعة، ونحن كنا نعلم ذلك من البداية، حيث شاهدت مبارياته بعج وقعنا معه في المجموعة، وهو لديه نقاط ضعف كثيرة».

وأضاف: «منتخب ليبيا يعتمد على الدفاع، والجمهور الليبي لم يتوقع حصد 6 نقاط في مباراتين، حيث كان يتوقع الجميع أن تكون المنافسة بين مصر والجابون»، موضحًا: «منتخب أنجولا أفضل منتخب في المجموعة يلعب كورة هجومية، فهو أفضل من ليبيا والجابون».

وكان منتخب مصر حقق الفوز على ليبيا بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الاثنين، على ملعب الشهداء، في إطار مباريات الجولة الرابعة من المجموعة السادسة لتصفيات كأس العالم قطر 2022.

وبفوز مصر على ليبيا ارتفع رصيدها إلى 10 نقاط، في صدارة المجموعة السادسة، بينما تجمد رصيد ليبيا عند 6 نقاط في المركز الثاني، ويأتي منتخب الجابون في المركز الثالث برصيد 4 نقاط وأنجولا في المركز الأخير برصيد 3 نقاط.