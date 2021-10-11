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إرادة ملكية بالموافقة على إجراء تعديل على حكومة الخصاونة .. أسماء

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إرادة ملكية بالموافقة على إجراء تعديل على حكومة الخصاونة .. أسماء إرادة ملكية بالموافقة على إجراء تعديل على حكومة الخصاونة .. أسماء

جي بي سي  نيوز :- صدرت الإرادة الملكية السامية، اليوم الاثنين، بالموافقة على إجراء تعديل على حكومة الدكتور بشر هاني الخصاونة، وتاليا نص الإرادة:
 
"نحن عبدالله الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، بمقتضى المادة (35) من الدستور، وبناء على تنسيب رئيس الوزراء، نأمر بما هو آت:
 
1.   يعين معالي الدكتور وجيه موسى عويس عويس، وزيرا للتربية والتعليم، ووزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي.
2.   يعين معالي الدكتور صالح علي حامد الخرابشة، وزيرا للطاقة والثروة المعدنية.
3.   يعين معالي السيد يوسف محمود علي الشمالي، وزيرا للصناعة والتجارة والتموين.
4.   يعين معالي السيد فيصل يوسف عوض الشبول، وزير دولة لشؤون الإعلام.
5.   تعين معالي السيدة هيفاء يوسف فضل حجار النجار، وزيرا للثقافة.
6.   تعين معالي السيدة وفاء سعيد يعقوب بني مصطفى، وزير دولة للشؤون القانونية.
7.   يعين معالي الدكتور معاوية خالد محمد الردايدة، وزيرا للبيئة.
8.   يعين معالي المهندس خيري ياسر عبدالمنعم عمرو، وزيرا للاستثمار.
9.   يعين معالي السيد نايف زكريا نايف استيتية، وزيرا للعمل.
 
صدر عن قصرنا رغدان العامر في 4 ربيع الأول من سنة 1443 هجرية، الموافق للحادي عشر من تشرين الأول سنة 2021 ميلادية".
 
وأدى الوزراء اليمين الدستورية أمام جلالة الملك، في قصر الحسينية.
 
وحضر أداء اليمين الدستورية رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، ورئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي.
 
وكانت صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قبول استقالة الوزراء التالية أسماؤهم، اعتبارا من تاريخ 11/10/2021.
 
1.   معالي السيد علي حمدان عبدالقادر العايد، وزير الثقافة.
2.   معالي المهندسة مها عبدالرحيم صابر علي، وزير الصناعة والتجارة والتموين.
3.   معالي المهندسة هالة عادل عبدالرحمن زواتي، وزير الطاقة والثروة المعدنية.
4.   معالي السيد نبيل سليم عيسى المصاروة، وزير البيئة.
5.   معالي الدكتور "محمد خير" أحمد محمد أبو قديس، وزير التربية والتعليم، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي.
6.   معالي السيد محمود عواد إسماعيل الخرابشة، وزير دولة للشؤون القانونية.
7.   معالي المهندس صخر مروان دودين، وزير دولة لشؤون الإعلام.
8.   معالي السيد يوسف محمود علي الشمالي، وزير العمل.
 
وأعرب جلالة الملك عبدالله الثاني، خلال استقباله في قصر الحسينية، الوزراء المستقيلين، عن شكره على جهودهم خلال توليهم حقائبهم الوزارية.

جي بي سي نيوز

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