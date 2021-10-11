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"الدفاع" تعلن فتح بوابة القبول والتجنيد الموحد على وظائف عسكرية

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"الدفاع" تعلن فتح بوابة القبول والتجنيد الموحد على وظائف عسكرية "الدفاع" تعلن فتح بوابة القبول والتجنيد الموحد على وظائف عسكرية
"رجال ونساء".. للالتحاق بالخدمة من رتبة "جندي" حتى "رقيب"

أعلنت وزارة الدفاع- ممثلة بالإدارة العامة للقبول والتجنيد- عن فتح بوابة القبول والتجنيد الموحد على وظائف عسكرية (رجال / نساء) للالتحاق بالخدمة العسكرية من رتبة (جندي) حتى (رقيب).

وأوضحت "الدفاع" أن بداية التسجيل ستكون بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/١٨هـ.

وقالت: "على الراغبين بالتقديم زيارة بوابة القبول الموحد https://tajnid.mod.gov.sa للاطلاع على الوظائف العسكرية وشروط وإجراءات التقديم والقبول".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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