أخبار عاجلة

يوم حساب اتحاد الكرة فى النواب| حسين: مخالفات جسيمة تتجاوز 200 مليون جنيه -
الخطيب: شركة الكرة تمثل مستقبلًا كبيرًا للأهلي -
"صحة حائل" تفعل الحملة الوطنية للكشف المبكر عن سرطان الثدى -
"سعود بن نايف" يرعى الملتقى الأول لإمارات المناطق للمبادرات والتجارب التنموية -
العرضيات تشكو تعثر طرق "الفرش كروان مغلوث".. انسحاب وزراعة أسياخ حديدية.. و"سبق" ترصد -
الممثل الخاص لرئيس الوزراء البريطاني للتعليم يشيد بجهود السعودية في التعليم عن بُعد -
«مصر للطيران» : طلبنا قرض حكومي لسد التزاماتنا بسبب خسائر توقف كورونا -
استخراج جثة فلاح انهارت عليه حفرة أثناء التنقيب عن الآثار في بني سويف -
الجيزة : حملات نظافة موسعة في العياط -
برنامج تدريبي للشباب بالتعاون مع وزارة الهجرة في بني سويف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

وليبيا مباشر .. مصطفى محمد يسجل الثاني

Print
مصر وليبيا مباشر .. مصطفى محمد يسجل الثاني وليبيا مباشر .. مصطفى محمد يسجل الثاني

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

سجل مصطفى محمد الهدف الثاني لصالح منتخب في مرمى ليبيا من رأسية رائعة في الدقيقة الأول من الشوط الأول لمباراة الجولة الرابعة من دور المجموعات للتصفيات الافريقية المؤهلة إلى كاس العالم.

سيطر الفراعنة على الكرة في معظم أوقات المباراة وسط محاولات متبادلة غير مكتملة لتسجيل التقدم حتى تمكن الظهير الأيسر أحمد فتوح من التسجيل للفراعنة في الدقيقة 40 من تصويبة رائعة.

وشهد الشوط الأول خروج محمد الشناوي بعدما تعرض لإصابة في العضلة الخلفية ليترك حراسة المرمى إلى زميله محمد ابوجبل.

ويسعى منتخب مصر إلى الحفاظ على تقدمه خلال أحداث الشوط الثاني من أجل مواصلة تصدر جدول ترتي بالمجموعة بفارق 4 نقاط عن ليبيا الوصيف ويصبح أكثر قربًا من التأهل إلى المرحلة النهائية.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
وزيرة الثقافة تكرم أبطال أكتوبر وتسلم جوائز مسابقة «أنا المصري» للأغنية الوطنية

وزيرة الثقافة تكرم أبطال أكتوبر وتسلم جوائز مسابقة «أنا المصري» للأغنية الوطنية

«مصر للطيران» : طلبنا قرض حكومي لسد التزاماتنا بسبب خسائر توقف كورونا

«مصر للطيران» : طلبنا قرض حكومي لسد التزاماتنا بسبب خسائر توقف كورونا

بالصور.. رئيس الأولمبية المصرية يوجه رسالة قوية خلال جلسة لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب

بالصور.. رئيس الأولمبية المصرية يوجه رسالة قوية خلال جلسة لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب

هالة صدقي عن فيلم ريش : مصر تعيش عصر جديد في عهد الرئيس السيسي

هالة صدقي عن فيلم ريش : مصر تعيش عصر جديد في عهد الرئيس السيسي