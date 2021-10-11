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وزيرة البيئة: اتخذت خطوات صارمة لمواجهة التغيرات المناخية

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وزيرة البيئة: مصر اتخذت خطوات صارمة لمواجهة التغيرات المناخية وزيرة البيئة: اتخذت خطوات صارمة لمواجهة التغيرات المناخية

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أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن واجهت العديد من التحديات من اجل تحقيق الأجندة التحولية بالتوازى مع تحقيق اجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة وتحقيق الأبعاد الإقتصادية والبيئية والإجتماعية، مشيرةً إلى أن مصر بدأت في تنفيذ اتفاق باريس عام ٢٠١٥ وفي اتخاذ خطوات جادة وصارمة لمواجهة مخاطر التغيرات المناحية ليس فقط لكونها من الدول المتعرضة لمخاطر التغيرات المناخية ولكن لأن مصر تهتم بجودة الحياة.

كما أوضحت وزيرة البيئة خلال الكلمة التي ألقتها في الحلقة النقاشية المقامة على هامش معرض إكسبو دبى ٢٠٢٠ تحت عنوان «التغيرات المناخية وتحديات الحوكمة»، وذلك عبر خاصية الفيديو كونفرانس، أن مصر قامت بإنشاء المجلس الوطنى للتغيرات المناخية برئاسة رئيس الوزراء وبعضوية الوزارت المعنية للتأكيد على دمج مفهوم تغير المناخ في أعلى المستويات وللتأكيد على دمجه في السياسات نفسها، حيث أنه لايمكن مواجهة التغيرات المناخية دون دمجها في قطاعات الطاقة والنقل واستراتيجية الزراعة الجديدة، مشيرةً إلى أن هذه الخطوة كانت إيجابية في إتجاه وضع استراتيجية التغيرات المناخية التي سيتم الإعلان عنها قريبا.

وأضافت وزيرة البيئة، أن اجتماعات المجلس الوطنى للتغيرات المناخية أدت إلى ثلاث خطوات إيجابية والتى تتمثل في تحديد الفجوات بوضوح بين خطط التنمية، وكذلك تجميع وجهات النظر معاً حيث تم التعاون مع وزارة التخطيط في وضع هيكل برنامج الإصلاح للخمس سنوات القادمة، واثناء إعداد هذا البرنامج تم تحديد مجموعة من الخطط والسياسات في مجال التغيرات المناخية للخمس سنوات القادمة، بالإضافة إلى وضع استراتيجية التغيرات المناخية التي توضح الرؤية على المستوى الوطنى في مجال التغيرات المناخية، وقد تم وضع خمس أهداف استراتيجية تسير بالتوازى مع أهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠، لذا فنحن لا نتعامل مع استراتيجية التغيرات المناخية من منظور بيئى فقط انما نتناولها من منظور النمو الإقتصادى المستدام ودعم مرونة المجتمع مع آثارها، بالإضافة إلى دعم الجانب التمويلى والعمل على نقل الأبحاث العلمية والتكنولوجيا في هذا المجال، علاوة على النظر إلى مفهوم الحوكمة والتأكيد على مسئوليات الأطراف المعنية كلاً فيما يخصه، وتحديد الشركاء الرئيسين وبناء القدرات، ثم بعد ذلك تم وضع الجزء الفنى الخاص بتقرير الإبلاغ الوطنى في مجالات الطاقة المتجددة والنقل والتكيف والعمل على توفير التمويل اللازم لهم.

المصرى اليوم

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