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استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة خلال الكلمة التي ألقتها في الحلقة النقاشية المقامة على هامش معرض إكسبو دبى ٢٠٢٠ تحت عنوان «التغيرات المناخية وتحديات الحوكمة»، الخطوات التي تتخذها مصر لمواجهة التغيرات المناخية، حيث تم اصدار معايير الأستدامة البيئية ودمجها في خطط الدولة بالتعاون مع وزارة التخطيط، كما قامت وزارة المالية باصدار السندات الخضراء، كذلك تم التعاون مع وزارة التربية والتعليم لإماج المفاهيم البيئية في المناهج التعليمية لتوعية الطلاب بمخاطر التغيرات المناخية وسبل مواجهتها، مضيفةً انه جارى العمل على توفير وظائف خضراء وتدريب الشباب عليها بالتعاون مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، كما هناك اهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث تم إنشاء وحدات البيوجاز في القرى لإنتاج الغاز ضمن مبادرة حياه كريمة .

وتطرقت وزيرة البيئة خلال الجلسة إلى مبادرة «اتحضر للأخضر» لرفع الوعى البيئى التي أطلقتها وزيرة البيئة برعاية رئيس الجمهورية وهى مبادرة تهدف إلى دمج المواطن وخاصة الشباب في العمل البيئى ورفع وعيه بالقضايا البيئية مُعربة عن امتنانها من دخول مبادرة اتحضر للاخضر موسوعة جينيس من خلال قيام احد سفرائنا بالسير بالدراجة الكهربية لمسافة ٩٢٠ كيلو متر حول مدينة العلمين الجديدة.

واعربت وزيرة البيئة عن سعادتها خلال اجتماع ما قبل cop26 في ميلانو وخلال اجتماع وزراء بيئة الاتحاد من أجل المتوسط الذي عقد في مصر وتفاؤلها حيال الأجندة العالمية وأجندة المناخ، متمنية ً إنهاء كافة الموضوعات المعلقة من اتفاق باريس وذلك لرفع الثقة، مضيفةً ان المجال كبير لتنفيذ الحوكمة في مجال تغير المناخ.

وفيما يخص الهيدروجين الأخضر اوضحت وزيرة البيئة انه يتم العمل على هذا الملف بالتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة والوزارت المعنية ونقوم حالياً بصياغة استراتيجية الهيدروجين الأخضر والبدء في المشروع التجريبى الأول بالتعاون مع شركة سيمنز.