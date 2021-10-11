محمد حماقي يحتفل بتصدر ألبوم «يا فاتني» جميع المنصات الموسيقية

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احتفل المطرب محمد حماقي، الإثنين، بتصدر ألبومه الجديد «يا فاتني» جميع المنصات الموسيقية خلال الأيام الماضية، حيث شارك جمهوره فيديو عبر «إنستجرام» يظهر من خلاله أغاني ألبومه تتصدر عدد من المنصات الرقمية والموسيقية.

ونشر «حماقي» الفيديو عبر «إنستجرام»:«أول 3 أيام من يا فاتني».



وكان المطرب محمد حماقي طرح الأسبوع الماضي ألبومه الغنائي الجديد «يا فاتني»، كاملًا عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب».

وعلى برج خليفة احتفل حماقي بإصدار ألبومه الجديد وظهرت صورة «حماقي» مع الاستماع إلى مقاطع قصيرة من أغنيات ألبومه «يا فاتنّي»، وعرض بعض أسماء أغنياته.

يا فاتني، هي أغنية ألبوم محمد حماقي الرئيسية، من كلمات أمير طعيمة، وألحان محمد النادي، وتوزيع وميكس توما ديجيتال، وماستر طارق مدكور، وجيتار مصطفى نصر.

ويضم ألبوم محمد حماقي الجديد يا فاتني 10 أغان، منها 5 سبق طرحها على مدار الأسابيع القليلة الماضية، وجاء أبرزها: «زيها مين» كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع موسيقي تميم، «لو هتسيب» كلمات تامر حسين وألحان وتوزيع أحمد إبراهيم، «تك» كلمات أمير طعيمة وألحان عمرو مصطفى وتوزيع وميكساچ توما، «طالع موضة» كلمات تامر حسين وألحان تامر على وتوزيع وميكساچ أحمد إبراهيم.