أخبار عاجلة

يوم حساب اتحاد الكرة فى النواب| حسين: مخالفات جسيمة تتجاوز 200 مليون جنيه -
الخطيب: شركة الكرة تمثل مستقبلًا كبيرًا للأهلي -
"صحة حائل" تفعل الحملة الوطنية للكشف المبكر عن سرطان الثدى -
"سعود بن نايف" يرعى الملتقى الأول لإمارات المناطق للمبادرات والتجارب التنموية -
العرضيات تشكو تعثر طرق "الفرش كروان مغلوث".. انسحاب وزراعة أسياخ حديدية.. و"سبق" ترصد -
الممثل الخاص لرئيس الوزراء البريطاني للتعليم يشيد بجهود السعودية في التعليم عن بُعد -
«مصر للطيران» : طلبنا قرض حكومي لسد التزاماتنا بسبب خسائر توقف كورونا -
استخراج جثة فلاح انهارت عليه حفرة أثناء التنقيب عن الآثار في بني سويف -
الجيزة : حملات نظافة موسعة في العياط -
برنامج تدريبي للشباب بالتعاون مع وزارة الهجرة في بني سويف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الفن و المشاهير
  3. المصرى اليوم

محمد حماقي يحتفل بتصدر ألبوم «يا فاتني» جميع المنصات الموسيقية

Print
محمد حماقي يحتفل بتصدر ألبوم «يا فاتني» جميع المنصات الموسيقية محمد حماقي يحتفل بتصدر ألبوم «يا فاتني» جميع المنصات الموسيقية

لاقتراحات اماكن الخروج

احتفل المطرب محمد حماقي، الإثنين، بتصدر ألبومه الجديد «يا فاتني» جميع المنصات الموسيقية خلال الأيام الماضية، حيث شارك جمهوره عبر «إنستجرام» يظهر من خلاله أغاني ألبومه تتصدر عدد من المنصات الرقمية والموسيقية.

ونشر «حماقي» الفيديو عبر «إنستجرام»:«أول 3 أيام من يا فاتني».


وكان المطرب محمد حماقي طرح الأسبوع الماضي ألبومه الغنائي الجديد «يا فاتني»، كاملًا عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب».

وعلى برج خليفة احتفل حماقي بإصدار ألبومه الجديد وظهرت صورة «حماقي» مع الاستماع إلى مقاطع قصيرة من أغنيات ألبومه «يا فاتنّي»، وعرض بعض أسماء أغنياته.

يا فاتني، هي أغنية ألبوم محمد حماقي الرئيسية، من كلمات أمير طعيمة، وألحان محمد النادي، وتوزيع وميكس توما ديجيتال، وماستر طارق مدكور، وجيتار مصطفى نصر.

ويضم ألبوم محمد حماقي الجديد يا فاتني 10 أغان، منها 5 سبق طرحها على مدار الأسابيع القليلة الماضية، وجاء أبرزها: «زيها مين» كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع موسيقي تميم، «لو هتسيب» كلمات تامر حسين وألحان وتوزيع أحمد إبراهيم، «تك» كلمات أمير طعيمة وألحان عمرو مصطفى وتوزيع وميكساچ توما، «طالع موضة» كلمات تامر حسين وألحان تامر على وتوزيع وميكساچ أحمد إبراهيم.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. جندية سعودية تدير عملية عسكرية لقصف موقع حوثي

بالفيديو.. جندية سعودية تدير عملية عسكرية لقصف موقع حوثي

بالفيديو.. جندية سعودية تدير عملية عسكرية لقصف موقع حوثي

بالفيديو.. جندية سعودية تدير عملية عسكرية لقصف موقع حوثي

بسبب «الإبادة الجماعية» .. الصين تضيء الشعلة الأولمبية وسط احتجاجات (فيديو)

بسبب «الإبادة الجماعية» .. الصين تضيء الشعلة الأولمبية وسط احتجاجات (فيديو)

لبنانيون ينظمون مسيرة باتجاه وسط بيروت في ذكرى "ثورة 17 تشرين" .. بالفيديو

لبنانيون ينظمون مسيرة باتجاه وسط بيروت في ذكرى "ثورة 17 تشرين" .. بالفيديو