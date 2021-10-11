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وليبيا .. قذيفة فتوح تُنهي سلبية الشوط الأول

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مصر وليبيا .. قذيفة فتوح تُنهي سلبية الشوط الأول وليبيا .. قذيفة فتوح تُنهي سلبية الشوط الأول

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انتهى الشوط الأول من مباراة وليبيا بتقدم الفراعنة بهدف دون رد، في المباراة التي تجمعهما في إطار الجولة الرابعة من دور المجموعات للتصفيات الأفريقية المؤهلة إلى نهائيات 2022.

سيطر الفراعنة على الكرة في معظم أوقات المباراة وسط محاولات متبادلة غير مكتملة لتسجيل التقدم حتى تمكن الظهير الأيسر أحمد فتوح من التسجيل للفراعنة في الدقيقة 40 من تصويبة رائعة.

وشهد الشوط الأول خروج محمد الشناوي بعدما تعرض لإصابة في العضلة الخلفية ليترك حراسة المرمى إلى زميله محمد ابوجبل.

ويسعى منتخب مصر إلى الحفاظ على تقدمه خلال أحداث الشوط الثاني من أجل مواصلة تصدر جدول ترتي بالمجموعة بفارق 4 نقاط عن ليبيا الوصيف ويصبح أكثر قربًا من التأهل إلى المرحلة النهائية.

المصرى اليوم

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