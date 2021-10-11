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انتهى الشوط الأول من مباراة مصر وليبيا بتقدم الفراعنة بهدف دون رد، في المباراة التي تجمعهما في إطار الجولة الرابعة من دور المجموعات للتصفيات الأفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022.

سيطر الفراعنة على الكرة في معظم أوقات المباراة وسط محاولات متبادلة غير مكتملة لتسجيل التقدم حتى تمكن الظهير الأيسر أحمد فتوح من التسجيل للفراعنة في الدقيقة 40 من تصويبة رائعة.

وشهد الشوط الأول خروج محمد الشناوي بعدما تعرض لإصابة في العضلة الخلفية ليترك حراسة المرمى إلى زميله محمد ابوجبل.

ويسعى منتخب مصر إلى الحفاظ على تقدمه خلال أحداث الشوط الثاني من أجل مواصلة تصدر جدول ترتي بالمجموعة بفارق 4 نقاط عن ليبيا الوصيف ويصبح أكثر قربًا من التأهل إلى المرحلة النهائية.