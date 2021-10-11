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ولي العهد السعودي يعلن إنطلاق الاستراتيجية الوطنية للاستثمار: سنصبح من أكبر 15 فى العالم

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ولي العهد السعودي يعلن إنطلاق الاستراتيجية الوطنية للاستثمار: سنصبح من أكبر 15 اقتصاد فى العالم ولي العهد السعودي يعلن إنطلاق الاستراتيجية الوطنية للاستثمار: سنصبح من أكبر 15 فى العالم

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أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ،اليوم الاثنين، عن إنطلاق الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، التي تعد أحد الممكنات الرئيسية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وقال الأمير محمد بن سلمان، إنه سيتم ضخ استثمارات تفوق 12 تريليون ريال (3.2 تريليون دولار) في الاقتصاد المحلي حتى العام 2030، مشيرا إلى أنه سيتم توفير 5 تريليونات ريال من مبادرات ومشاريع برنامج شريك، و3 تريليونات ريال من صندوق الاستثمارات مخصصة للاستمارات المحلية، و4 تريليونات ريال من استثمارات الشركات تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للاستثمار.

وأضاف: سيحظى الاقتصاد بضخ حوالي 10 تريليونات ريال أخرى من الإنفاق الحكومي من خلال الميزانية العامة للدولة خلال العشر سنوات القادمة و5 تريليونات ريال أخرى من الإنفاق الاستهلاكي الخاص لنفس الفترة ليشكل إجمالي هذا الإنفاق ما يقارب 27 تريليون ريال (7.2 تريليون دولار) حتى العام 2030«.

وأشار إلى أنه بتحقيق هذه المستهدفات، من المتوقع ارتفاع نسبة الاستثمار إلى الناتج المحلي الإجمالي للمملكة من 22% في عام 2019 إلى 30% في عام 2030، الأمر الذي سيسهم في نمو الاقتصاد السعودي ليصبح من أكبر 15 اقتصادا على مستوى العالم.

أشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية للاستثمار تهدف إلى رفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 388 مليار ريال سنويا، وزيادة الاستثمار المحلي ليصل إلى حوالي 1.7 تريليون ريال سنويا بحلول عام 2030.

المصرى اليوم

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