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مزاد هونج كونج يبيع لوحة بيكاسو مقابل 24.61 مليون دولار أمريكي

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مزاد هونج كونج يبيع لوحة بيكاسو مقابل 24.61 مليون دولار أمريكي مزاد هونج كونج يبيع لوحة بيكاسو مقابل 24.61 مليون دولار أمريكي

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باع مزاد هونغ كونغ لوحة بيكاسو مقابل 24.61 مليون دولار أمريكي، وفقا لدار المزادات «سوثبيز» أن المبلغ المذكور كان ضمن قيمة متوقعة تم تقييمها سابقا.

والمقصود هو لوحة «امرأة قرفصاء» التي رسمها الفنان التشكيلي عام 1954 لزوجته، جاكلين روك.

وبيعت في المزاد نفسه كذلك لوحة حياة صامتة للفنان الهولندي، فنسنت فان غوخ (1853-1890) مقابل 9.1 مليون دولار ولوحة «مجردة نائمة» للفنان الفرنسي الصيني الطليعي، سانيو المعروف أيضا باسم، تشانغ يو، مقابل 10.3 مليون دولار.

ورفض مزاد هونغ كونغ بيع تمثال نصفي للإمبراطور نابليون بونابرت للنحات الفرنسي، أوغست رودين دون أن يذكر سبب الرفض، مع العلم أن هذا العمل الفني (1904 – 1909) تم تقييمه في وقت سابق بسعر تراوح بين 9 – 11.5 مليون دولار، واعتبر التمثال النصفي مفقودا منذ ثلاثينيات القرن الماضي. ولم يعرف خبراء الفن شيئا عن مكان وجوده لغاية عام 2015 .

المصرى اليوم

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