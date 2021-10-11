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المركز الثقافي الكوري يختتم أكاديمية تعليم الكى بوب

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المركز الثقافي الكوري يختتم أكاديمية تعليم الكى بوب المركز الثقافي الكوري يختتم أكاديمية تعليم الكى بوب

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اختتم المركز الثقافي الكوري في دورة أكاديمية الكى بوب التي استمرت على مدار أسبوعين في أكاديمية الفنون مع الأخذ في الاعتبار التغييرات التي حدثت لأجواء الفعاليات الثقافية والفنية بسبب .

واستطاع الفائزين في مهرجان كي بوب وورلد فيستيفال الذي نظمه المركز الثقافي الكوري في يوليو الماضي بتدريب 50 طالبا على مجموعة متنوعة من أغاني فرق الكى بوب أبرزها توايس وبي تي إس.

من جانبه قال مدير المركز الثقافي الكوري بمصر، أوه سونج هو، من الجيد أن تُتاح فرصة للتعرف من قرب على الثقافة الكورية تحت مظلة الكي بوب، معربا عن أمله في أن تسهم هذه الفاعلية في تعزيز التبادل الثقافي بين كوريا الجنوبية ومصر.

المصرى اليوم

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