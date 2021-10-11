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«مولنويرافير»: المخصص لعلاج كورونا عن طريق الفم يتقدم بطلب للترخيص

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«مولنويرافير»: المخصص لعلاج كورونا عن طريق الفم يتقدم بطلب للترخيص «مولنويرافير»: المخصص لعلاج كورونا عن طريق الفم يتقدم بطلب للترخيص

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أعلنت شركة ميرك الأمريكية للأدوية، أنها تقدمت بطلب للسلطات الأمريكية للأدوية والوكالات التنظيمية في العالم؛ للحصول على إذن بالاستخدام الطارئ لعقارها «مولنويرافير» المضاد لفيروس كورونا.

وأوضحت «ميرك» أن العقار هو الأول المخصص لعلاج كورونا عن طريق الفم، يستطيع أن يخفض نسبة الإصابات الحرجة بالمرض، التي تستدعي دخول المستشفى، إلى50 % وفقاً لـ«فرانس 24».

وأشارت الشركة إلى أنها تعمل مع الوكالات التنظيمية في جميع أنحاء العالم لتقديم طلبات للاستخدام في حالات الطوارئ أو تصريح التسويق في الأشهر المقبلة.

واعتبر الرئيس التنفيذي ورئيس «ميرك» روبرت ديفيس، في بيان أن التأثير غير العادي لهذا الوباء يتطلب أن نتحرك بإلحاح غير مسبوق.

المصرى اليوم

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