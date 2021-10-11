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التطعيم ضدّ يقلل من خطر الوفاة بنسبة 90 %: دراسة فرنسية

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التطعيم ضدّ فيروس كورونا يقلل من خطر الوفاة بنسبة 90 %: دراسة فرنسية التطعيم ضدّ يقلل من خطر الوفاة بنسبة 90 %: دراسة فرنسية

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كشفت دراسة فرنسية، أُجريت على 22 مليون شخص، أن التطعيم ضدّ المستجد «كوفيد 19» يقلل من خطر الوفاة بنسبة 90 %، لدى الذين يزيد عمرهم عن الخمسين عاماً ويبدو فعّالاً أيضاً ضدّ المتحور دلتا.

وقال مدير مجموعة «إيب فار» وعالم الأوبئة محمود زريق، أن النتائج تعني أن الأشخاص الملقّحين هم 9 مرّات أقلّ عرضة لدخول المستشفى أو للموت من مضاعفات كورونا مقارنةً بغير الملقّحين، وفقاً لـ«فرانس 24».

وتوصّل الباحثون في مجموعة «إبي فار» إلى هذا الاستنتاج من خلال مقارنة بيانات 11 مليون فرد ملقحين تتجاوز أعمارهم الـ 50عاماً مع بيانات 11 مليون شخص من الشريحة العمرية ذاتها ولكن غير ملقحين، على فترة امتدّت من أوّل يوم بدأ فيه التلقيح في فرنسا، أي 27 ديسمبر 2020 حتّى 20 يوليو الماضي.

ولاحظ الباحثون انخفاضاً في نسبة خطر دخول المستشفى بما يزيد عن الـ90 % اعتباراً من اليوم الرابع عشر عقب تلقّي الشخص جرعته الثانية من لقاح فايزر-بيونتيك أو موديرنا أو أسترازينيكا.

المصرى اليوم

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