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صندوق الاستثمارات الروسي: ادعاءات صحيفة «ذي صن» بشأن لقاح «سبوتنيك V» كاذبة

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صندوق الاستثمارات الروسي: ادعاءات صحيفة «ذي صن» بشأن لقاح «سبوتنيك V» كاذبة صندوق الاستثمارات الروسي: ادعاءات صحيفة «ذي صن» بشأن لقاح «سبوتنيك V» كاذبة

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رفض الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة مزاعم صحيفة «ذي صن» البريطانية عن «سرقة» معادلة اللقاح الروسي المضاد لفيروس كورونا «سبوتنيك V» من شركة «أسترازينيكا».

وقال الصندوق الروسي في بيان له، يوم الاثنين، إن «تقارير وسائل الإعلام البريطانية حول أن»سبوتنيك V«يعتمد، على حد زعمها، على أبحاث لقاح»أسترازينيكا«فبركة جديدة وكذب صارخ يستند إلى مصادر لم يذكر اسمها».

وأشار الصندوق الروسي إلى أن تقرير صحيفة «ذي صن» يفتقد التعليل العلمي، مضيفة أن «سبوتنيك V» مبني على نواقل من الفيروسات الغدية للبشر، بينما يقوم لقاح «أسترازينيكا» على الناقل الفيروسي للشمبانزي.

يذكر أن لقاح «سبوتنيك V»، الذي طوره مركز غاماليا الروسي للأبحاث، أصبح أول لقاح مضاد لفيروس كورونا مسجل في العالم. ويشرف الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة على تسويق اللقاح عالميا.

المصرى اليوم

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