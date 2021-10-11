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نتنياهو لبينيت: «أنت رئيس وزراء بالشكل فقط»

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نتنياهو لبينيت: «أنت رئيس وزراء بالشكل فقط» نتنياهو لبينيت: «أنت رئيس وزراء بالشكل فقط»

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شهدت جلسة الكنيست الإسرائيلي المنعقدة لمناقشة الميزانية التي تعتزم إقرارها، تراشقات حادة بين رئيس المعارضة بنيامين نتنياهو ورئيس الوزراء نفتالي بينت.

وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، أن بينت وقبل أن يبدأ حديثه في الكنيست، هاجمه عدد من أعضاء حزب الليكود متهجمين عليه واصفين إياه بالضعيف، قبل أن تخلي عناصر أمن الكنيست النواب من الجلسة.

وقال بينت: «يجب على دولة إسرائيل الاهتمام بالمواطنين وتوجيه الموارد بطريقة صحيحة وواقعية»، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه في عهده تراجعت معدلات الإصابة بفيروس كورونا دون اللجوء إلى أي حالة من الإغلاق الشامل.

من جانبه، رد نتنياهو قائلا: «1500 فقدوا حياتهم في كورونا، بينما بينت كان مشغولا باللعب وكأنه رئيس وزراء، لقد تعاملنا مع كورونا بدون لقاحات، لكنكم أنتم أهملتم علاج كورونا في الوقت الذي كانت فيه اللقاحات متوفرة»، مضيفا: «ليس لديك أي عذر أو تفسيرات، وبدلاً من الاعتذار تزعمون بأنكم لم تلجأوا لسياسة الإغلاق، ليس لبينت أي سلطة، فهو رئيس وزراء شكلا فقط، ومواطنو إسرائيل يقولون ذلك بكل وضوح».

ورأى أن «إسرائيل لم يمر عليها حكومة مثل هذه الحكومة منذ نشأتها، حكومة لم تمر عليها سوى 3 أشهر رئيس وزرائها يتأرجح مثل ورقة العنب في وجه الرياح».

وحول الميزانية المناقش عليها في الحكومة، قال نتنياهو: «بينت يعتمد على منصور عباس، والمال موجود عند منصور عباس والحركة الإسلامية، ويذهب للمجتمع العربي ولعناصر حماس، هل تعتقد يا بينت أننا لا نعرف؟ أو أننا أطفال؟».

وقاطع عباس نتنياهو قائلا: «جلست معك في بلفور، إذا كنت تعتقد أنني أحد عناصر حماس، فلماذا جلست معي كثيرا؟».

المصرى اليوم

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