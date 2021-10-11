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دون مقابل مادي.. توفيق عبدالحميد يعلن عن تدريب الشباب الموهوبين على التمثيل

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دون مقابل مادي.. توفيق عبدالحميد يعلن عن تدريب الشباب الموهوبين على التمثيل دون مقابل مادي.. توفيق عبدالحميد يعلن عن تدريب الشباب الموهوبين على التمثيل

لاقتراحات اماكن الخروج

أعلن الفنان توفيق عبدالحميد، الاثنين، عن تدريبه لعدد من الفنانين الموهوبين على فن التمثيل والإلقاء وبدون مقابل مادي من خلال المسرح القومي، موضحًا أنه له عدد من الشروط يجب تنفيذها، مشيرًا إلى أن لديه أفكارًا لمشروع متكامل لإنشاء مدرسة لتعليم الفن في .

وقال «عبدالحميد» عبر «فيسبوك»: «إذا وافق أصحاب الأمر على أن يقوم المسرح القومي العريق بإنشاء مدرسة لتعليم فن التمثيل والإلقاء عندي أفكار لمشروع متكامل لهذا الأمر».

وأضاف عبدالحميد خلال منشور آخر قائلا: «يسعدني أن أشارك في تدريب الموهوبين الجادين على فن التمثيل بشرط أن يكون هذا من خلال المسرح القومي فقط وبدون مقابل».

وكان الفنان القدير توفيق عبدالحميد فاجأ جمهوره بخبر سار وهو عودته للساحة الفنية من جديد، بمسلسل درامي خلال الماراثون الرمضاني المقبل 2022، وذلك بعد غياب طال لمدة سنوات.

يذكر أن آخر أعمال الفنان توفيق عبدالحميد مسلسل «سي عمر وليلى أفندي»، والذي عُرض عام 2010، بمشاركة الفنانة دلال عبدالعزيز وهالة فاخر وأحمد مراد وميمي جمال ومن تأليف وإخراج محمد نبيه.

المصرى اليوم

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