الكهرباء: نتمنى تقديم فواتير مجانية للمواطنين

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قال الدكتور أيمن حمزة متحدث وزارة الكهرباء، إن انتاج مصر من الكهرباء يكفي لاحتياجات المواطنين، بالإضافة إلى وجود احتياطي للفترات القادمة، لافتا إلى أن الدولة وضعت 3 محاور لتطوير منظومة الكهرباء في مصر .

وأوضح أيمن حمزة، خلال لقائه في برنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة «الحياة»، أن مصر أنفقت على شبكات التوزيع الفترة الماضية 36 مليار جنيه ومازلنا نعمل على التوزيع، مؤكدا أننا وصلنا إلى تحقيق فائض احتياطي من الكهرباء بسبب تطوير الدولة في القطاع خلال الـ 7 سنوات الماضية.

وأضاف: «نتمني أن تكون فواتير الكهرباء مجانا للمواطنين»، مؤكدا أن الوزارة تعمل على إنتاج الكهرباء ونقلها وتوزيعها من أجل تقديم الخدمات.