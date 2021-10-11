أخبار عاجلة

"صحة حائل" تفعل الحملة الوطنية للكشف المبكر عن سرطان الثدى -
"سعود بن نايف" يرعى الملتقى الأول لإمارات المناطق للمبادرات والتجارب التنموية -
العرضيات تشكو تعثر طرق "الفرش كروان مغلوث".. انسحاب وزراعة أسياخ حديدية.. و"سبق" ترصد -
الممثل الخاص لرئيس الوزراء البريطاني للتعليم يشيد بجهود السعودية في التعليم عن بُعد -
«مصر للطيران» : طلبنا قرض حكومي لسد التزاماتنا بسبب خسائر توقف كورونا -
استخراج جثة فلاح انهارت عليه حفرة أثناء التنقيب عن الآثار في بني سويف -
الجيزة : حملات نظافة موسعة في العياط -
برنامج تدريبي للشباب بالتعاون مع وزارة الهجرة في بني سويف -
حسن نصر الله: «الهيكل العسكري لحزب الله وحده يضم 100 ألف مقاتل» -
وكيل تعليم قنا يكرم الطلاب الفائزين فى مسابقة «ابدع وابتكر» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

داعية: «الزهد لا يعني ارتداء ملابس باليه.. دي خيابة»

Print
داعية: «الزهد لا يعني ارتداء ملابس باليه.. دي خيابة» داعية: «الزهد لا يعني ارتداء ملابس باليه.. دي خيابة»

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد على، الداعية الإسلامي، إن الكثير من الناس لا يفهم معنى الزهد إلا من رحم ربي، لافتًا إلى أن الإمام أحمد بن حنبل عرف الزهد بالقول: «ترك الحرام زُهد العوام، ترك الفضول من الحلال وهذا زهد الخواص، وهذا يعني عدم النظر إلى الكثير من الحلال والرضا بما قسمه الله لك، فلن يصل الإنسان إلى الزهد إلا من خلال الرضا، وترك ما يشغلك عن الله عز وجل، وهذا زهد العارفين».

ولفت «علي»، خلال حواره مع الإعلاميين رنا عرفة وممدوح الشناوي، ببرنامج «البيه والهانم»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء الاثنين، إلى أن زهد العارفين يعني ترك ما يشغل عن الله عز وجل بمعنى ذكر الله والاستغفار باستمرار لكي يغفر الله الذنوب، معقبًا: «ليس معنى الزهد هو ارتداء ملابس باليه أو ملابس مرقعة، أو الرائحة غير الجيدة، أو عدم تهذيب الذقن، أو الأظافر الطويلة، ده مش زهد، ده خيابة».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«مصر للطيران» : طلبنا قرض حكومي لسد التزاماتنا بسبب خسائر توقف كورونا

«مصر للطيران» : طلبنا قرض حكومي لسد التزاماتنا بسبب خسائر توقف كورونا

استخراج جثة فلاح انهارت عليه حفرة أثناء التنقيب عن الآثار في بني سويف

استخراج جثة فلاح انهارت عليه حفرة أثناء التنقيب عن الآثار في بني سويف

الجيزة : حملات نظافة موسعة في العياط

الجيزة : حملات نظافة موسعة في العياط

برنامج تدريبي للشباب بالتعاون مع وزارة الهجرة في بني سويف

برنامج تدريبي للشباب بالتعاون مع وزارة الهجرة في بني سويف