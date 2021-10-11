في إنجاز جديد.. كليات "ملكية ينبع" تحقق الاعتماد المؤسسي المشروط 2021م

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ضمن سعي الإدارة لرفع جودة التعليم بما يُسهم في تحقيق أهداف رؤية 2030م

منحت هيئة التقويم والتعليم والتدريب ممثلة بالمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي كليات ومعاهد الهيئة الملكية بينبع الاعتماد المؤسسي المشروط وذلك خلال الربع الثالث من العام 2021م في إنجاز جديد للإدارة العامة للتعليم بالهيئة الملكية بينبع.

يأتي ذلك ضمن سعي الإدارة العامة للتعليم بالهيئة الملكية بينبع في رفع جودة التعليم وكفاءته لأعلى المستويات العالمية بما يُسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030م من خلال الوفاء بمعايير الاعتماد التي وضعتها هيئة التقويم والتعليم والتدريب وللتقدم بأبناء هذا الوطن وتأهيلهم للمنافسة في سوق العمل ودعم برنامج جذب الاستثمارات العالمية وتزويده بأفضل الخبرات العلمية الحديثة وتغطية الاحتياج للأيدي العاملة المؤهلة والمدربة.

يُذكر أن الاعتماد المؤسسي والأكاديمي يعد أحد الأدوات الرئيسة للارتقاء بجودة الأداء والمخرجات ورفع الكفاءة والفاعلية ويعزز الثقة في مخرجات مؤسسات التعليم على المستوى المحلي والدولي ويُسهم في تحسين ترتيب جامعات المملكة والمؤسسات التعليمية على المستوى العالمي ويعد المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي "اعتماد" أحد المراكز التابعة لهيئة تقويم التعليم والتدريب ويهدف إلى دعم جودة مؤسسات التعليم العالي وبرامجها وتقويمها واعتمادها من خلال نظام وإجراءات موضوعية ذات شفافية ودقة تعزز مكانة مخرجات المؤسسات والبرامج التعليمية في المملكة.