أخبار عاجلة

شرطة الرياض تطيح بمقيم حاول سرقة أحد أجهزة الصرف الآلي بعد إتلافه -
في حادثة فريدة لا تتكرر في ملاعب كرة القدم.. طرد حارس مرمى ضرب زميله -
"الخارجية" تهيب بالمواطنين لاتباع التعليمات الصادرة من الجهات المعنية بعدم السفر إلى لبنان -
"الزكاة والضريبة والجمارك" تطلق دليلاً لتعديل المعالجة الضريبية لتوريدات المنشآت لصالح جهة حكومية -
إصابة شخصين فى انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوى ببنى سويف -
الآثار تشارك في ندوة «السياحة المصرية: إرساء أجواء جديدة» في معرض إكسبو -
الحكومة: لن يضار أي موظف من قرار وقف الترقيات في الحكومة لمدة 6 أشهر -
نقيب أشراف الحجاز: «الوهابية» شوهت الاحتفال بذكرى المولد النبوي -
«الرعاية الصحية»: استئصال ورم بجدار الصدر لمريض في «حورس التخصصي» بأرمنت -
مستشار بايدن للمناخ يزور المكسيك وبريطانيا هذا الأسبوع -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

عبدالله رشدي بعد تتويج بيج رامي: خرق لضوابط الشرع

Print
عبدالله رشدي بعد تتويج بيج رامي: خرق لضوابط الشرع عبدالله رشدي بعد تتويج بيج رامي: خرق لضوابط الشرع

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

علق عبدالله رشدي، إمام مسجد السيدة نفيسة سابقًا، على مشاركة الرجال في بطولات كمال الأجسام وذلك بعد ساعات من تتويج البطل المصري بيج رامي ببطولة «مستر أولمبيا» في نسخة 2021.

وكتب رشدي عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «لا يجوز للرجل المشاركة في بطولات كمال الأجسام التي يشترط للمشاركه فيها إبداء شيء من العورة التي أمر الشرع بسترها» مضيفًا «مارس من الرياضة ماشئت دون أن تخرق ضوابط الشرع».

اقرأ ايضًا: أبرزهم جورج بيترسون.. بيج رامي يهدي لقب مستر أولمبيا 2021 لهؤلاء (تفاصيل)

وكان المصري الدولي ممدوح السبيعي الشهير بـ بيج رامي قد توّج بلقب بطولة مستر أولمبيا 2021، التي تستضيفها مدينة أورلاندو في ولاية فلوريدا الأمريكية.

وأهدى بيج رامي اللقب لروح نجم كمال الأجسام الأمريكي، جورج بيترسون، الذي توفي، الخميس الماضي، وكان أحد المنافسين على لقب مستر أولمبيا 2021.

عبدالله رشدي عن بيج رامي

وقال بيج رامي بعد إعلانه بطلا لمستر أولمبيا 2021: «أهدى هذا اللقب لروح جورج لأنه أفنى غمره ليكون بطلا في كمال الأجسام، وأهدي هذا اللقب لروحه».

كما أهدى بيج رامي لقب البطولة لصديقه رضوان، قائلًا: «والده توفي قبل يومين أيضا، ورغم ذلك لم يتركني»، كما أهداه لعائلته ولمدربه وبعض أصدقائه.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
إصابة شخصين فى انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوى ببنى سويف

إصابة شخصين فى انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوى ببنى سويف

الآثار تشارك في ندوة «السياحة المصرية: إرساء أجواء جديدة» في معرض إكسبو

الآثار تشارك في ندوة «السياحة المصرية: إرساء أجواء جديدة» في معرض إكسبو

الحكومة: لن يضار أي موظف من قرار وقف الترقيات في الحكومة لمدة 6 أشهر

الحكومة: لن يضار أي موظف من قرار وقف الترقيات في الحكومة لمدة 6 أشهر

نقيب أشراف الحجاز: «الوهابية» شوهت الاحتفال بذكرى المولد النبوي

نقيب أشراف الحجاز: «الوهابية» شوهت الاحتفال بذكرى المولد النبوي