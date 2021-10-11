عبدالله رشدي بعد تتويج بيج رامي: خرق لضوابط الشرع

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علق عبدالله رشدي، إمام مسجد السيدة نفيسة سابقًا، على مشاركة الرجال في بطولات كمال الأجسام وذلك بعد ساعات من تتويج البطل المصري بيج رامي ببطولة «مستر أولمبيا» في نسخة 2021.

وكتب رشدي عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «لا يجوز للرجل المشاركة في بطولات كمال الأجسام التي يشترط للمشاركه فيها إبداء شيء من العورة التي أمر الشرع بسترها» مضيفًا «مارس من الرياضة ماشئت دون أن تخرق ضوابط الشرع».

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وكان المصري الدولي ممدوح السبيعي الشهير بـ بيج رامي قد توّج بلقب بطولة مستر أولمبيا 2021، التي تستضيفها مدينة أورلاندو في ولاية فلوريدا الأمريكية.

وأهدى بيج رامي اللقب لروح نجم كمال الأجسام الأمريكي، جورج بيترسون، الذي توفي، الخميس الماضي، وكان أحد المنافسين على لقب مستر أولمبيا 2021.

عبدالله رشدي عن بيج رامي

وقال بيج رامي بعد إعلانه بطلا لمستر أولمبيا 2021: «أهدى هذا اللقب لروح جورج لأنه أفنى غمره ليكون بطلا في كمال الأجسام، وأهدي هذا اللقب لروحه».

كما أهدى بيج رامي لقب البطولة لصديقه رضوان، قائلًا: «والده توفي قبل يومين أيضا، ورغم ذلك لم يتركني»، كما أهداه لعائلته ولمدربه وبعض أصدقائه.