بالفيديو.. تدشين أول فريق نسائي لذوي الاحتياجات الخاصة بالرياض

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"دانية بنت عبدالله": #نادي_طويق حلم تحقق ونطمح بوصوله للعالمية

دشنت جمعية أصدقاء ذوي الإعاقة أول فريق نسائي لذوي الاحتياجات الخاصة بالرياض إذ كشفت الجمعية أمس الستار عن مبادرتها الرياضية المتمثلة في إطلاق نادي "طويق الرياضي للفتيات ذوات الإعاقة " رسمياً في الحفل الذي أقامته الجمعية أمس في الصالة الرياضية بمقر اللجنة البارلمبية السعودية في الرياض.

ووصفت الأميرة دانية بنت عبدالله بن سعود المدير التنفيذي لجمعية أصدقاء ذوي الإعاقة إطلاق "نادي طويق الرياضي للفتيات ذوات الإعاقة" بالحلم الذي تحقق مشيدة في هذا الصدد بالحماس والطاقة الإيجابية لدى بنات طويق عضوات الفريق، كاشفة لقناة الاخبارية عن اخضاع اللاعبات لتدريب مكثف لمدة ثلاثة أشهر استعداداً لخوض مباريات ودية.

وأكدت أن الهدف الأساسي من المبادرة دمج ذوي الإعاقة في المجتمع معربة عن طموحهم بالوصول بالفريق إلى العالمية وتوقيع اتفاقية مع منظمة الأولمبياد الخاص لتسهيل مشاركة الفريق في الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص المقبلة بإذن الله.

بدورها، أعربت الأميرة مضاوي بنت عبدالعزيز بن عبدالله (مدير الفريق)، عن سعادتها وفخرها بإطلاق المبادرة مشيرة إلى اقامة مباريات محلية ثم دولية، كاشفةً عن استمرار هذه المبادرات في عدد من مناطق المملكة ومحافظاتها بتدشين فرق رياضية نسائية للفتيات ذوات الإعاقة.

وعلق لاعب الهلال محمد البريك عن سعادته بحضور تدشين المبادرة مؤكداً بأنهم كرياضيين داعمون لذوي الاحتياجات الخاصة كما هم أيضاً داعمون لنا متمنياً العمل على تطوير مثل هذه المبادرات، كاشفاً في سياق آخر بأن حالته الصحية جيدة وسيعود للتدريبات قريباً.