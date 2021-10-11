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"الموارد البشرية" بالرياض تحتفل باليوم العالمي للصحة النفسية بـ 12 فعالية

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صاحب الفعاليات معرض توعوي احتوى على العديد من المنشورات التثقيفية

نظمت ادارة الخدمات الطبية بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض صباح اليوم مجموعة من الفعاليات التوعوية والتثقيفية بمناسبة "اليوم العالمي للصحة النفسية" بحضور مساعدي المدير العام لقطاعي التنمية والعمليات ومنسوبي الفرع ودور الإيواء التابعة له.

وقد تضمنت الفعاليات ندوة توعوية تحت شعار اليوم العالمي للصحة النفسية لهذا العام "الرعاية الصحية النفسية للجميع" قدمها نخبة من المختصين في مجال الصحة النفسية.

كما صاحب الفعاليات معرض توعوي شارك في تنظيمه كلٌ من دار الرعاية الاجتماعية للمسنين والمسنات ووحدات الخدمات المساندة للذكور والإناث ودار الحضانة الاجتماعية بالرياض ودار التربية للبنات بالدرعية واحتوى على مجموعة من العروض المنشورات التثقيفية في الصحة النفسية.

يُشار إلى أن فعاليات اليوم العالمي للصحة النفسية شملت أيضًا مراكز التأهيل الشامل للذكور والإناث بالمجمعة ووحدة الحماية الاجتماعية بالرياض التي شاركت في فعاليات خارجية بهذه المناسبة كما شملت الفعاليات الداخلية مراكز تأهيل الإناث بالدرعية والخرج وشقراء، بالإضافة إلى مركز التنمية الاجتماعية بالرياض الذي نفذ محاضرتين توعويتين بهدف رفع مستوى الوعي بقضايا الصحة النفسية وأهميتها للفرد والمجتمع.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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