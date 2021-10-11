حملات نظافة وتجميل بمدينة دسوق

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظم مجلس مدينة دسوق حملات النظافة والتجميل، لرفع الإشغالات، ولنظافة المقابر، وتهذيب وتقليم الأشجار، وتسليك خطوط الصرف الصحي، وخفض المنسوب وصفايات الأمطار، ورفع كفاءة الإنارة العامة ومتابعة حالة المرافق العامة، واستكمال فرد ودمك السن بشوارع، ومتابعة سير العمل بالمواقف، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ.

وبحسب بيان، الاثنين، يأتي ذلك ضمن الخطة المتكاملة التي وضعتها المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للإرتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية المقدمة للمواطنين.

وشن السيد عبدالستار، رئيس مركز ومدينه دسوق، حملة مكبرة لرفع الإشغالات وإزالة كل أشكال وصور التعديات على الأرصفة ونهر الطريق، لتحقيق وعودة الانضباط في الشارع الدسوقي على جميع المستويات بشوارع المدينة وعلى أوقات متفرقة من اليوم استهدفت رفع وإزالة كل الإشغالات والتعديات بالشوارع الرئيسية والفرعية، بالميدان الابراهيمى وحرم المسجد الدسوقي وشارع سعد من الميدان وحتى نهاية شارع الجلاء.

وأسفرت الحملة عن 12 محضر إشغالات 200 إشغالات تم رفعها 25 وإزلة إعلانات 65مضبوطات متنوعة الحملة، بالتنسيق مع قسم الإشغالات، وذلك لتحقيق وعودة الانضباط في الشارع الدسوقى على جميع المستويات، بما يسهم في غرس قيم الولاء والانتماء، واحترام القانون واستعادة الوجه الحضاري للشارع الدسوقى، ومواجهة جميع أشكال الانفلات، والإهمال وتجاوز القانون، كما تهدف إلى تحقيق الانضباط العام، وتأتى دعمًا لجهود الدولة في تحقيق الانضباط على مستوى المدينة، من خلال تفعيل لائحة الانضباط والهدوء والاستقرار في الشارع.

كما شن السيد عبدالستار ،رئيس مركز ومدينة دسوق، حملة لنظافة المقابر من الداخل ورفع مخلفات القمامة وتقليم وتهذيب الأشجار ورفع ناتج التقليم بالإضافة إلى رفع مخلفات ترميم بعض المقابر لسيولة المرور وإزالة الحشائش المتواجدة داخل المقابر وتسوية جميع الشوارع الرئيسية بالمقابر ونظافتها ورفع مخلفات القمامة .

كما تابع السيد عبدالستار ،رئيس مركز ومدينة دسوق ،اعمال النظافه لمركز دسوق محلة دياى، كفر مجر، محلة أبوعلى، شباس الشهداء، سنهور المدينة، شابة، العجوزين، أبومندور، كنيسة الصرادوسى، شباس الملح، كفر العرب ،واستمرار أعمال حملات النظافة ورفع كفاءة النظافة بنطاق قرى وتوابع مركز دسوق بالإضافة إلى المرور على كافة المدارس لمتابعة العام الدارسى الجديد ومتابعة حاله المرافق العامة ودوارات المياه والخزانات وطفايات الحريق والفصول والمعامل والتأكيد على سلامة أسوار المدارس، والتأكد من نظافة الخزانات وتطهيرها، والتأكد من توافر أدوات الأمن والسلامة، والقيام بحملات نظافة بجوار كافة المدارس وتهذيب وتقليم الأشجار، وإزالة الإشغالات.

كما قام رؤساء القرى بالعمل على تسليك خطوط الصرف الصحى وخفض المنسوب وصفايات الإمطار بالقرى والتوابع والقيام بتهذيب وتقليم الأشجار المتداخلة مع أسلاك الإنارة العامة استعداد لفصل الشتاء ،بالإضافة إلى متابعة المشروعات القومية القائمة بالقرى ورفع كفاءة الإنارة العامة بالقرى واستكمال أعمال رفع كفاءة الإنارة العامة وأعمال الرش والتطهير بالشوارع والمصالح الحكومية الخدمية بالقرى والتوابع بالإضافة إلى القيام بجولات ميدانية ومتابعات لكافة المصالح وذلك للوقوف على مدى التزام العاملين وقياس معدل الأداء الادارى وحالة الانضباط، وخاصة الوحدات الصحية، فضلاً عن استمرار العمل، لرفع مستوى الخدمات والتواصل مع المواطنين.

كما تابع السيد عبدالستار، رئيس مركز ومدينة دسوق ،سير العمل باعمال التجميل واستكمال فرد ودمك السن بشوارع المدينة تجهيز الموقع وازاله الزوائد مع الحفاظ على احواض الزرع وإرسالها للمشتل بمدخل المدينة حيث بدء تطوير الأرصفة بداية من مدرسة الثانوية الزراعية بطريق الشركات ورفع كفاءة شارع الشركات استكمالا لاعمال الرصف ورفع مستوى البلدورة بالجزيرة الوسطى بمنسوب مناسب وذلك ضمن خطة تجميل المدخل لرفع كفاءته وتطويره بداية من حديقة ام القرى حتى ميدان زويل ومن ميدان زويل متهجا إلى طريق فوه ومتابعة استكمال فرد ودمك السن بشارع الجمهورية وميدان الساعة وداير الناحية والكوم الأحمر وبداية العمل على رفع البيارات الرئيسية.

كما تابع السيد عبدالستار، رئيس مركز ومدينة دسوق،سير العمل بالمواقف وحركة نقل الركاب وسير السيارات بمجمع المواقف بدسوق لليوم الثالث على التوالى لبداية العام الدارسى نقل طلاب الجامعة مع بداية العام الدراسى الجديد 2021، 2022 والدفع بـسيارات سيرفس والخطوط الأخرى ومتابعة التزام السائقين بالتعريفة وعدم زيادة الأجرة سواء بالنسبة للسرفيس أو النقل الجماعي وسيارات الأجرة بين المراكز والمحافظات، والإشراف على مواجهة الازدحام والدفع بسيارات سرفيس واتوبيسات وسط وغرب الدلتا واتوبيسات رحلات وسيارات من الخطوط الأخرى.