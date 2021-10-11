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بث مباشر .. وليبيا مباشر الآن كاملة بدون تقطيع في تصفيات قطر 2022

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بث مباشر .. مصر وليبيا مباشر الآن كاملة بدون تقطيع في تصفيات كأس العالم قطر 2022 بث مباشر .. وليبيا مباشر الآن كاملة بدون تقطيع في تصفيات قطر 2022

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تنطلق مباراة منتخب وليبيا بعد قليل على ملعب شهداء بنينا في مدينة يني غازي في إطار مباريات الجولة الرابعة من تصفيات قطر 2022.

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أكرم توفيق- محمد حمدي الونش- أحمد حجازي- أحمد فتوح.

خط الوسط: محمد النني- عمرو السولية.

خط الوسط الهجومي: محمد صلاح- عبدالله السعيد- عمرو مرموش.

قلب الهجوم: مصطفى محمد.

ويجلس على مقاعد البدلاء: محمد أبوجبل- محمد بسام- ياسر إبراهيم- باهر المحمدي- أحمد فتحي- طارق حامد- إبراهيم عادل- رمضان صبحي- احمد سيد زيزو- أحمد حسن كوكا.

حراسة المرمى: محمد نشنوش.

خط الدفاع: معتصم صبو- أحمد التربي- سند الورفلي- محمد المنير- عبدالله شريف.

خط الوسط: محمد التهامي- معتصم المصراتي- محمد صولة- مؤيد اللافي.

قلب الهجوم: محمد زعبية.

المصرى اليوم

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