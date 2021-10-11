★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

تنطلق مباراة منتخب مصر وليبيا بعد قليل على ملعب شهداء بنينا في مدينة يني غازي في إطار مباريات الجولة الرابعة من تصفيات كأس العالم قطر 2022.

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أكرم توفيق- محمد حمدي الونش- أحمد حجازي- أحمد فتوح.

خط الوسط: محمد النني- عمرو السولية.

خط الوسط الهجومي: محمد صلاح- عبدالله السعيد- عمرو مرموش.

قلب الهجوم: مصطفى محمد.

ويجلس على مقاعد البدلاء: محمد أبوجبل- محمد بسام- ياسر إبراهيم- باهر المحمدي- أحمد فتحي- طارق حامد- إبراهيم عادل- رمضان صبحي- احمد سيد زيزو- أحمد حسن كوكا.

حراسة المرمى: محمد نشنوش.

خط الدفاع: معتصم صبو- أحمد التربي- سند الورفلي- محمد المنير- عبدالله شريف.

خط الوسط: محمد التهامي- معتصم المصراتي- محمد صولة- مؤيد اللافي.

قلب الهجوم: محمد زعبية.