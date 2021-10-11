أخبار عاجلة

شرطة الرياض تطيح بمقيم حاول سرقة أحد أجهزة الصرف الآلي بعد إتلافه -
في حادثة فريدة لا تتكرر في ملاعب كرة القدم.. طرد حارس مرمى ضرب زميله -
"الخارجية" تهيب بالمواطنين لاتباع التعليمات الصادرة من الجهات المعنية بعدم السفر إلى لبنان -
"الزكاة والضريبة والجمارك" تطلق دليلاً لتعديل المعالجة الضريبية لتوريدات المنشآت لصالح جهة حكومية -
إصابة شخصين فى انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوى ببنى سويف -
الآثار تشارك في ندوة «السياحة المصرية: إرساء أجواء جديدة» في معرض إكسبو -
الحكومة: لن يضار أي موظف من قرار وقف الترقيات في الحكومة لمدة 6 أشهر -
نقيب أشراف الحجاز: «الوهابية» شوهت الاحتفال بذكرى المولد النبوي -
«الرعاية الصحية»: استئصال ورم بجدار الصدر لمريض في «حورس التخصصي» بأرمنت -
مستشار بايدن للمناخ يزور المكسيك وبريطانيا هذا الأسبوع -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. غير مصنف
  3. المصرى اليوم

قبل المولد النبوي.. حمله تموينية بمدينة دسوق

Print
قبل المولد النبوي.. حمله تموينية بمدينة دسوق قبل المولد النبوي.. حمله تموينية بمدينة دسوق

اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفذت مديرية بكفر الشيخ، بالاشتراك مع جهاز حماية المستهلك، اليوم الإثنين، حملة للقضاء على الغش التجاري ومراقبة الأسواق ومصانع الحلوي بمدينة دسوق، حفاظًا على صحة المواطنين، وتزامنًا مع اقتراب حلول المولد النبوي الشريف.


جاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات عماد حبيب، وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، ورجب نايل، رئيس جهاز حماية المستهلك بكفر الشيخ، بمشاركة رضا داود، وحمدي النوساني، بالرقابة التموينية، ومحمد البدراوي، وسعد أبوإسماعيل، بحماية المستهلك بكفر الشيخ. وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 4 آلاف و200 قطعة حلوي «سمسية علف» مغلفة ومعبأة ومعدة للتداول والبيع بالأسواق، مجهولة المصدر، بدون تاريخ انتاج أو صلاحية، داخل أحد المخازن التابعة لأحد مصانع تصنيع الحلوي بمدينة دسوق.


كما ضبطت الحملة ٢٣٩ عبوة ألوان صناعية، منتهية الصلاحية وغير مصحوبة بالمستندات الدالة على مصدرها، بإحدي مخازن بيع مستلزمات الحلويات بمدينة دسوق.
ونجحت جهود الحملة في ضبط المدير المسؤول لإحدى مستودعات الغاز، لتصرفه في 400 إسطوانة غاز منزلية سعة 12.5 كجم، وبيعها في السوق السوداء لتحقيق أرباح بطريقة غير مشروعة. وتحفظت الحملة على الكميات المضبوطة، وتحررت المحاضر اللازمة حيال المخالفين، وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين .

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
بعد واقعة «السيسي» في المنيا.. ما عقوبة التلاعب في بيانات بطاقة التموين؟

بعد واقعة «السيسي» في المنيا.. ما عقوبة التلاعب في بيانات بطاقة التموين؟

بينها سلع مجهولة المصدر .. « مباحث التموين »: ضبط 1354 قضية تموينية خلال 24 ساعة

بينها سلع مجهولة المصدر .. « مباحث التموين »: ضبط 1354 قضية تموينية خلال 24 ساعة

وزير التموين: إلغاء بطاقة التموين باسم «عبدالفتاح السيسي» بالمنيا في حينها

وزير التموين: إلغاء بطاقة التموين باسم «عبدالفتاح السيسي» بالمنيا في حينها

التموين تضبط الف طن لحوم فاسدة

التموين تضبط الف طن لحوم فاسدة