قبل المولد النبوي.. حمله تموينية بمدينة دسوق

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نفذت مديرية التموين بكفر الشيخ، بالاشتراك مع جهاز حماية المستهلك، اليوم الإثنين، حملة للقضاء على الغش التجاري ومراقبة الأسواق ومصانع الحلوي بمدينة دسوق، حفاظًا على صحة المواطنين، وتزامنًا مع اقتراب حلول المولد النبوي الشريف.



جاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات عماد حبيب، وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، ورجب نايل، رئيس جهاز حماية المستهلك بكفر الشيخ، بمشاركة رضا داود، وحمدي النوساني، بالرقابة التموينية، ومحمد البدراوي، وسعد أبوإسماعيل، بحماية المستهلك بكفر الشيخ. وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 4 آلاف و200 قطعة حلوي «سمسية علف» مغلفة ومعبأة ومعدة للتداول والبيع بالأسواق، مجهولة المصدر، بدون تاريخ انتاج أو صلاحية، داخل أحد المخازن التابعة لأحد مصانع تصنيع الحلوي بمدينة دسوق.



كما ضبطت الحملة ٢٣٩ عبوة ألوان صناعية، منتهية الصلاحية وغير مصحوبة بالمستندات الدالة على مصدرها، بإحدي مخازن بيع مستلزمات الحلويات بمدينة دسوق.

ونجحت جهود الحملة في ضبط المدير المسؤول لإحدى مستودعات الغاز، لتصرفه في 400 إسطوانة غاز منزلية سعة 12.5 كجم، وبيعها في السوق السوداء لتحقيق أرباح بطريقة غير مشروعة. وتحفظت الحملة على الكميات المضبوطة، وتحررت المحاضر اللازمة حيال المخالفين، وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين .